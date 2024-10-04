У газеты «На пенсии» день рождения: 19 лет доверия читателей

О редакции

В газете «На пенсии» работают не только профессиональные журналисты, но и специалисты-консультанты по пенсионным и юридическим вопросам, и даже художник-карикатурист. И хотя редакция находится в Одессе, некоторые сотрудники пишут материалы из Киева, Винницы, Кривого Рога и даже из-за рубежа. Ведь читатели газеты «На пенсии» — это жители разных населенных пунктов нашей страны. Также у «На пенсии» есть свой сайт, телеграмм, и ютуб-каналы, а также страница в Фейсбуке.

О подписке на 2025 год

Газета «На пенсии» печатается в двух городах — Тернополе и Киеве. А распространение происходит по всей территории Украины, кроме оккупированных областей. Поэтому оформить подписку газеты можно во всех почтовых отделениях на неоккупированных территориях, у почтальона или онлайн на сайте «Укрпочты».

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Гарантированная редакцией цена — только по подписке. В розницу цена вырастет. На сколько — это зависит еще и от продавцов конкретных магазинов, киосков, лотков.

О календарях на следующий год

Постоянные читатели газеты «На пенсии» привыкли, что в первых номерах нового года на страницах издания появляются два цветных календаря на следующий год: государственных и профессиональных праздников и подробный православный (с праздниками по новоюлианскому и юлианскому стилям). В 2025 году «На пенсии» также сохранит эту традицию.

Кроме того, для всех годовых подписчиков на 2025 год редакция подготовила подарок — цветной настенный календарь на следующий год, который будет вложен в газету.

* * * * *

«Одесская жизнь» поздравляет коллег с 19-летием — очень важной датой для всеукраинской газеты! Желаем вам и в дальнейшем быть незаменимым помощником и добрым советчиком для всех ваших читателей.

Творчески вдохновляться и вдохновлять, радовать хорошими новостями и, несмотря ни на какие блэкауты, всегда быть в почтовой корзине ваших благодарных подписчиков.

С праздником, дорогие коллеги!