У газети «На пенсії» день народження: 19 років довіри читачів

Про редакцію

В газеті «На пенсії» працюють не лише професійні журналісти, а й фахівці-консультанти з пенсійних та юридичних питань, і навіть художник-карикатурист. І хоча редакція розташована в Одесі, деякі співробітники пишуть матеріали з Києва, Вінниці, Кривого Рогу і навіть з-за кордону. Адже читачі газети «На пенсії» — це мешканці різних населених пунктів нашої країни. Також у «На пенсії» є свій сайт, телеграм, і ютуб-канали, а також сторінка у Фейсбуці.

Про передплату на 2025 рік

Газета «На пенсії» друкується у двох містах – Тернополі та Києві. А поширення відбувається по всій території України, крім окупованих областей. Тому оформити передплату газети можна у всіх поштових відділеннях на неокупованих територіях, у листоноші або онлайн на сайті «Укрпошти».

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Гарантована редакцією ціна – лише за передплатою. У роздріб ціна зросте. На скільки – це залежить ще й від продавців конкретних магазинів, кіосків, лотків.

Про календарі на наступний рік

Постійні читачі газети «На пенсії» звикли, що в перших номерах нового року на сторінках видання з’являються два кольорові календарі на наступний рік: державних та професійних свят і докладний православний (зі святами за новоюліанським та юліанським стилями). В 2025 році «На пенсії» також збереже цю традицію.

Крім того, для всіх річних передплатників на 2025 рік редакція підготувала подарунок — кольоровий настінний календар на наступний рік, який буде вкладено в газету.

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«Одеське життя» вітає колег із 19-річчям — дуже поважною датою для всеукраїнської газети! Бажаємо вам і надалі бути незамінним помічником і добрим порадником для усіх ваших читачів.

Творчо надихатися і надихати, радувати гарними новинами і, незважаючи на жодні блекаути, завжди бути у поштовому кошику ваших вдячних підписників.

Зі святом, дорогі колеги!