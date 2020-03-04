Жители Военного спуска в Одессе о скандальной стройке в их районе: “Страшно ложиться спать”

Началось все в сентябре прошлого года. Одесские СМИ сообщили о том, что на Военном спуске,10 появится еще одна высотка. Будущее строительство уже тогда вызывало тревогу: над Военным спуском пролегает улица Гоголя со всеми ее архитектурными достопримечательностями, в том числе — и домом Фальц-Фейна. Кстати, напомним, что в этом знаменитом доме с атлантами сейчас идет ремонт.

Но одно дело — будущее строительство, другое — его начало. А начало сразу обратилось скандалом. Когда срезали часть подпорной стены, живущие рядом с Военным спуском, 10 люди, и одесситы, проживающие в домах на Гоголя, сразу забили тревогу. Это ведь склон. А склоны, как известно, имеют особенность «ползти», тем более, когда начинается подготовка под строительство 10-этажного дома.

В группе «Черный список Одессы» в соцсетях в начале марта появилось что-то вроде крика о немедленной помощи: «Помогите!.. Склон уже поехал вниз… Началась очередная… стройка, компания просто пригнала экскаватор и начала разрушать склон, на котором находятся наши дома… Весь этот участок стоит на грунтовых водах, внутри скалы есть катакомбы. Это может привести к полному обрушению домов, находящихся на улице Гоголя. Это в первую очередь угрожает жизням людей, а не просто имуществу. Вчера стройку удалось остановить с помощью полиции, сегодня все возобновилось…», — так описала ситуацию одесситка Юлия Макаренко.

«Начнут деревья срезать — поползет все», — сообщают далее одесситы.

Смотреть на это место сегодня тяжело, хотя здесь воцарилась тишина. Опасность словно так и витает над ним. Пока делаю снимки, пожилая одесситка невесело улыбается: «Знаете, спать ложиться стало страшно… А когда все только началось, и я, и соседи стали думать, что опять случилось землетрясение. Мы на улицу тогда выбежали, некоторые даже кричали… Но нам сказали, что строить все равно будут, в будущем доме уже даже квартиры продаются».

Сейчас за забором — скала, еще с проросшими деревьями, много строительного мусора. Поднимать глаза наверх страшновато: дома на Гоголя словно нависли над местом стройки. Особенность: скала и в самом деле вся в трещинах, еще и труба из нее торчит. Опять же, доносятся пусть не очень сильные, но малоприятные «канализационные» ароматы. Горожане говорят, что строители повредили канализацию.

Что на сегодняшний день? В ГАСКе определили, что застройщик не согласовал работы с ведомством. Одесситы вызвали полицию. Был составлен протокол. Местные жители, между тем, не успокоились, полагая, что полицейский протокол не помешает возобновить все снова. Тем более, что застройщику, видимо, готовы дать шанс: работы приостановлены…до выяснения обстоятельств.

И все же работы не возобновлены: они приостановлены (во всяком случае пока) по предписанию КП ЖКС «Порто-франковский» — до тех пор, пока ЖКС не получит от застройщика разрешительные документы на проведение работ.

Местные жители по этому поводу особой радости не выражают. Они уверены, что еще пара-тройка дней — и работы возобновятся. Опасение за последствия — вместе с ними.

Фото автора

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★ У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!