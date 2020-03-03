В исторической части Одессы продают квартиры в высотке, которую еще не построили

Высотное здание собираются построить под Домом с атлантами на ул. Гоголя.

Об этом сообщает lotsia.com.ua.

По официальным данным в кадастровой карте, это должно быть девятиэтажное сооружение с мансардой.

И хотя его еще нет и в помине, там уже распродают квартиры. При этом, в появившемся на одном из сайтов о продажах объявлении предлагают купить жилье на десятом этаже.

Судя по фото проекта будущей постройки, застройщик не особо озаботился тем, чтобы новая высотка вписывалась в общий городской ансамбль. До не особо соответствует общему архитектурному стилю старинных зданий, да и от расположенных в том районе высоток тоже очень отличается.

К слову, строительство уже согласовали со всеми профильными инстанциями.

А на Военный спуск уже даже заехала строительная техника. Территорию оградили и якобы укрепляют там склоны.

Фото: lotsia.com.ua

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