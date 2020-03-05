Стройка на Военном спуске в Одессе: в ГАСКе утверждают, что не разрешали резать склон

Одесский ГАСК проверил временно затихшую стройку «со скандалом» на Военном спуске, 10.
Глава ГАСКа Александр Авдеев по поводу сложившейся ситуации сообщает, что «строительные работы по адресу Военный спуск, 10 вызвали много неудобств для местных жителей из-за халатности заказчика».
В ГАСКе утверждают, что «инспекторами Управления ГАСК был зафиксирован факт выполнения работ по частичному демонтажу существующей подпорной стены и срезанию части склона. При осуществлении данных работ была повреждена канализационная труба, поэтому мы сразу остановили строительные работы».
В проверке приняли участие также представители Управления инженерной защиты территории города, застройщика и жители дома №9 по ул. Гоголя.
«Управление инженерной защиты действительно согласовало проект строительства подпорной стенки на буронабивных сваях, что должно уберечь склон и близлежащие дома от разрушения. Однако управление ГАСКа не регистрировало и не выдавало никаких разрешений на данный вид работ (демонтаж подпорной стены и срезание склона). Таким образом, есть все основания считать работы незаконными», — сообщает глава ГАСКа.
Александр Авдеев также сообщает, что в ГАСКе подготовили докладную записку по поводу сложившейся ситуации на имя заместителя городского головы. Кроме того, глава ГАСКа заверяет, что отныне адрес Военный спуск, 10 находится на контроле, и впредь будут предприниматься все необходимые меры по остановке строительных работ, если они будут проводиться без разрешительных документов.
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