Зняте очевидцями відео опублікував Телеграм-канал “Одеське життя”.

Нагадаємо, що це незвичайне природне явище, що складається з декількох форм міражів, зветься фата-моргана. Воно виникає, коли внаслідок різниці температур у нижніх шарах атмосфери утворюється кілька шарів повітря різної щільності, що чергуються, здатних давати дзеркальні відображення. І в результаті в повітрі з’являються зображення наземних предметів, що знаходяться за горизонтом або на відстані.

Раніше ми розповідали, як в Одесі милувалися сходом Сонця біля моря.

Також нагадаємо, що в січні одесити зможуть спостерігати рідкісне астрономічне явище – парад планет.