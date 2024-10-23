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Тысячи одесситов проведут среду без света: адреса отключений

Тысячи одесситов проведут среду без света: адреса отключений

В среду, 23 октября 2024 года, в связи с плановыми работами на городских электросетях многие одесситы остались без света. ДТЭК Одесские электросети сообщает адреса и продолжительность ремонтных работ

По информации мэрии Одессы, планы энергетиков на проведение работ сегодня такие:

Южный РЭС

Работы до 17.00:

  • Архитектурная, 10-14,
  • Баштанная, 2,
  • Котлеевская (Достоевского), 1-25,
  • Арбузная, 1-18,
  • Китобойная, 2-19,
  • Крымская, 1-3,
  • Лядова, 10-15,
  • Обильная, 1-2,
  • Окружная, 17-42,
  • Планетная, 1-38,
  • Академика Вернадского (Тульская), 1-7,
  • Флотская, 6-21,
  • пер. 1й, 2й Китобойный, 4-50,
  • переулок Достоевского, (переулок Исторический), 1-14,
  • переулок Крымский, 1-22,
  • переулок Славы, 1-6,
  • переулок Флотский, 6-23,
  • Князя Ярослава Мудрого (просп. Ак.Глушко), 32.

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Работы до 18.00:

  • Абрикосовая, 4-105,
  • Дубовая Роща, 2-57,
  • Лигинская (Макаренко), 1-33,
  • Писарева, 28-40,
  • Равенства, 84-195,
  • переулок 1й Равенства, 86-92,197,
  • переулок Абрикосовый, 1-43,
  • Фонтанская дор, 106/к37,40,
  • пер. Янтарный, 6-8,
  • Дачная, 3-30,
  • Елочная, 2-38,
  • Рыбальская, 20,
  • Айвазовского (Тимирязева), 34,
  • пер. 1й, 2й Дачный, 1-9,
  • Львовская, 7-48, Сумская, 3,
  • пер. Львовский, 2,2/1,
  • Ахматовой, 1-20,
  • Давида Бурлюка (Гаршина), 8-30,
  • Хрустальная, 1,
  • переулок. Сони Делоне (переулок. Гаршина), 3-22,
  • переулок Летний, 5,
  • переулок Ровный, 1-11.

Северный РЭС

Работы до 18.00:

  • 1а, 2а, 3я, 4а, 5а, 6а Садовая, 1-67,
  • Чайкова (Молодогвардейская), 1-71,
  • М.Садовая, 2-22,
  • Б.Садовая, 5-52,
  • Южная дор., 4-62,
  • Николаевская дор., 65,
  • Глаубермана (Державина), 2.

Работы до 19.00:

  • 2а, 3я, 4а, 5а, 7а, 9а Пересыпская, 3-50,
  • Балтская дор, 28,
  • Викандера и Ларсена (Восьмого марта), 42-103,
  • пер. Савранский (Большевицкий), 3-10,
  • Карышковского, 2-60,
  • пер. 1й, 2-й, 3й, 4й, 5й, 6-й, 7й, 8й Балтский, 1-47,
  • Жевахова гора, 3-81, Рыночная, 7,
  • пер. 1й, 2-й, 3й, 4й, 5й, 6й, 7й, 8й, 9й, 10й,13й Черноморский, 1-54,
  • Локомотивная, 1-27,
  • пер. 2й Керченский, 1-15,
  • Ж.Кюри, 15-64,
  • Марсельская, 1-20,
  • Кап. Кузнецова, 69-108,
  • Г.Обороны Одессы,
  • 14-60, 9-а, 10а, 11-а, 12-а, 13-а, 14-а, 15-а, 19-а, 22-24, 32-а, 39-а, 40-а линии на ж/м,
  • Рельефная, 1-27,
  • Князя Владимира Великого (Добровольского), 61-98,
  • Л. Украинки, 45-122,
  • Керченская, 101-131,
  • Мицкевича, 9,
  • Центральная, 2-36,
  • Степная, 1-14,
  • Бахмутская (Курская), 82-165,
  • Орловская, 1-13,
  • Победы, 47-87,
  • Соляная, 4-8

Центральный РЭС

Работы до 17.00:

  • 10 Апреля, 3,
  • Тараса Кузьмина (Градоначальницкая), 1,
  • Кленовая, 2а,
  • Партизанская, 3-30,
  • Старопортофранковская, 28,30,
  • Столбовая, 2-18,
  • Асташкина, 3,
  • Раскидайловская, 1,
  • Выездная, 1-44,
  • Станкостроительная, 1-19,
  • Мечникова, 56-74.

Работы до 18.00:

  • Преображенская, 27-66,
  • Троицкая, 45-60,
  • пер. Нечипоренко, 4-14,
  • Дерибасовская, 18,
  • Еврейская, 50-58,
  • Европейская, 14-57,
  • Новикова, 2-12,
  • Новосельского, 84-110,
  • Ковальская, 19-59,
  • Тираспольская, 1-12,
  • пер. Ониловой, 3-14,
  • сквер Старобазарный, 3-7,
  • Успенская, 60-105,
  • Соборная пл, 1,
  • Киры Муратовой (Л.Толстого), 17-19,
  • пр. Украинских Героев (пр. Александровский), 27,
  • Спиридоновская, 12-21,
  • Нежинская, 64-72,
  • пл. В.Холодной, 1,3,
  • Жуковского (Караванского), 39.

Работы до 19.00:

  • Цветочная, 1-21,
  • Кордонная, 3-74,
  • Косяченко, 1-54,
  • С.Рихтера, 8-109,
  • Т.Тесс, 1-60,
  • Овидиопольская дор, 3/1,
  • Ольги Благовидовой (Кострова), 7-37,
  • Богуна, 6-21,
  • Платанова, 1-126,
  • Радостная, 114, 116,
  • пер. 1й, 2й Сиреневый, 1-19,
  • пер. Сиреневый, 2/2,
  • проезд Сиреневый, 1-6,
  • пер. Ковровый, 5-9,
  • Гранатная, 1-25,
  • Ивана Фунтового (Бабаджаняна), 30-54,
  • Вадатурского (Малиновского), 79-152,
  • переулок Мостовой, 1-4,
  • Анны Михайленко (Спартаковская), 6-63,
  • переулок Гранатный, 2-8,
  • переулок Кордонный, 1-35,
  • переулок Малиновский, 7,
  • Ланжероновская, 19,
  • Бажана, 1-20,
  • И. Прибика (Минская), 7-49,
  • Апрельская, 1-33,
  • Сельская, 7-44,
  • переулок Парашютный, 1,1б,
  • Туристская, 1-19,
  • Ближние Мельницы (Кондренко), 1-99,
  • пров.Короткий, 2-4,
  • переулок Константина Пигрова (пер. Спартаковский), 25,
  • Текстильщиков 1-14,
  • Малишевского (Гастелло), 9-55,
  • Клименко, 25, 33в,
  • Композитора Вербицкого (А. Вронского), 1-63,
  • Л.Ференца (Елина),
  • Тенистая, 9/12,
  • Николая Лысенко (Корнюшина), 1-27,
  • переулок Туристский, 2-12,
  • переулок Цветочный, 10.

 

 

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