Тысячи одесситов проведут среду без света: адреса отключений

В среду, 23 октября 2024 года, в связи с плановыми работами на городских электросетях многие одесситы остались без света. ДТЭК Одесские электросети сообщает адреса и продолжительность ремонтных работ
По информации мэрии Одессы, планы энергетиков на проведение работ сегодня такие:
Южный РЭС
Работы до 17.00:
- Архитектурная, 10-14,
- Баштанная, 2,
- Котлеевская (Достоевского), 1-25,
- Арбузная, 1-18,
- Китобойная, 2-19,
- Крымская, 1-3,
- Лядова, 10-15,
- Обильная, 1-2,
- Окружная, 17-42,
- Планетная, 1-38,
- Академика Вернадского (Тульская), 1-7,
- Флотская, 6-21,
- пер. 1й, 2й Китобойный, 4-50,
- переулок Достоевского, (переулок Исторический), 1-14,
- переулок Крымский, 1-22,
- переулок Славы, 1-6,
- переулок Флотский, 6-23,
- Князя Ярослава Мудрого (просп. Ак.Глушко), 32.
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Работы до 18.00:
- Абрикосовая, 4-105,
- Дубовая Роща, 2-57,
- Лигинская (Макаренко), 1-33,
- Писарева, 28-40,
- Равенства, 84-195,
- переулок 1й Равенства, 86-92,197,
- переулок Абрикосовый, 1-43,
- Фонтанская дор, 106/к37,40,
- пер. Янтарный, 6-8,
- Дачная, 3-30,
- Елочная, 2-38,
- Рыбальская, 20,
- Айвазовского (Тимирязева), 34,
- пер. 1й, 2й Дачный, 1-9,
- Львовская, 7-48, Сумская, 3,
- пер. Львовский, 2,2/1,
- Ахматовой, 1-20,
- Давида Бурлюка (Гаршина), 8-30,
- Хрустальная, 1,
- переулок. Сони Делоне (переулок. Гаршина), 3-22,
- переулок Летний, 5,
- переулок Ровный, 1-11.
Северный РЭС
Работы до 18.00:
- 1а, 2а, 3я, 4а, 5а, 6а Садовая, 1-67,
- Чайкова (Молодогвардейская), 1-71,
- М.Садовая, 2-22,
- Б.Садовая, 5-52,
- Южная дор., 4-62,
- Николаевская дор., 65,
- Глаубермана (Державина), 2.
Работы до 19.00:
- 2а, 3я, 4а, 5а, 7а, 9а Пересыпская, 3-50,
- Балтская дор, 28,
- Викандера и Ларсена (Восьмого марта), 42-103,
- пер. Савранский (Большевицкий), 3-10,
- Карышковского, 2-60,
- пер. 1й, 2-й, 3й, 4й, 5й, 6-й, 7й, 8й Балтский, 1-47,
- Жевахова гора, 3-81, Рыночная, 7,
- пер. 1й, 2-й, 3й, 4й, 5й, 6й, 7й, 8й, 9й, 10й,13й Черноморский, 1-54,
- Локомотивная, 1-27,
- пер. 2й Керченский, 1-15,
- Ж.Кюри, 15-64,
- Марсельская, 1-20,
- Кап. Кузнецова, 69-108,
- Г.Обороны Одессы,
- 14-60, 9-а, 10а, 11-а, 12-а, 13-а, 14-а, 15-а, 19-а, 22-24, 32-а, 39-а, 40-а линии на ж/м,
- Рельефная, 1-27,
- Князя Владимира Великого (Добровольского), 61-98,
- Л. Украинки, 45-122,
- Керченская, 101-131,
- Мицкевича, 9,
- Центральная, 2-36,
- Степная, 1-14,
- Бахмутская (Курская), 82-165,
- Орловская, 1-13,
- Победы, 47-87,
- Соляная, 4-8
Центральный РЭС
Работы до 17.00:
- 10 Апреля, 3,
- Тараса Кузьмина (Градоначальницкая), 1,
- Кленовая, 2а,
- Партизанская, 3-30,
- Старопортофранковская, 28,30,
- Столбовая, 2-18,
- Асташкина, 3,
- Раскидайловская, 1,
- Выездная, 1-44,
- Станкостроительная, 1-19,
- Мечникова, 56-74.
Работы до 18.00:
- Преображенская, 27-66,
- Троицкая, 45-60,
- пер. Нечипоренко, 4-14,
- Дерибасовская, 18,
- Еврейская, 50-58,
- Европейская, 14-57,
- Новикова, 2-12,
- Новосельского, 84-110,
- Ковальская, 19-59,
- Тираспольская, 1-12,
- пер. Ониловой, 3-14,
- сквер Старобазарный, 3-7,
- Успенская, 60-105,
- Соборная пл, 1,
- Киры Муратовой (Л.Толстого), 17-19,
- пр. Украинских Героев (пр. Александровский), 27,
- Спиридоновская, 12-21,
- Нежинская, 64-72,
- пл. В.Холодной, 1,3,
- Жуковского (Караванского), 39.
Работы до 19.00:
- Цветочная, 1-21,
- Кордонная, 3-74,
- Косяченко, 1-54,
- С.Рихтера, 8-109,
- Т.Тесс, 1-60,
- Овидиопольская дор, 3/1,
- Ольги Благовидовой (Кострова), 7-37,
- Богуна, 6-21,
- Платанова, 1-126,
- Радостная, 114, 116,
- пер. 1й, 2й Сиреневый, 1-19,
- пер. Сиреневый, 2/2,
- проезд Сиреневый, 1-6,
- пер. Ковровый, 5-9,
- Гранатная, 1-25,
- Ивана Фунтового (Бабаджаняна), 30-54,
- Вадатурского (Малиновского), 79-152,
- переулок Мостовой, 1-4,
- Анны Михайленко (Спартаковская), 6-63,
- переулок Гранатный, 2-8,
- переулок Кордонный, 1-35,
- переулок Малиновский, 7,
- Ланжероновская, 19,
- Бажана, 1-20,
- И. Прибика (Минская), 7-49,
- Апрельская, 1-33,
- Сельская, 7-44,
- переулок Парашютный, 1,1б,
- Туристская, 1-19,
- Ближние Мельницы (Кондренко), 1-99,
- пров.Короткий, 2-4,
- переулок Константина Пигрова (пер. Спартаковский), 25,
- Текстильщиков 1-14,
- Малишевского (Гастелло), 9-55,
- Клименко, 25, 33в,
- Композитора Вербицкого (А. Вронского), 1-63,
- Л.Ференца (Елина),
- Тенистая, 9/12,
- Николая Лысенко (Корнюшина), 1-27,
- переулок Туристский, 2-12,
- переулок Цветочный, 10.