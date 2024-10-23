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Тисячі одеситів проведуть середу без світла: адреси відключень

Тисячі одеситів проведуть середу без світла: адреси відключень

У середу, 23 жовтня 2024 року, у зв’язку з плановими роботами на міських електромережах багато одеситів залишилися без світла. ДТЕК Одеські електромережі повідомляє адреси та тривалість ремонтних робіт

За інформацією мерії Одеси, плани енергетиків на проведення робіт сьогодні такі:

Південний РЕМ

Роботи до 17.00:

  • Архітектурна, 10-14,
  • Баштанна, 2,
  • Котлєєвська (Достоєвського), 1-25,
  • Кавунова, 1-18,
  • Китобійна, 2-19,
  • Кримська, 1-3,
  • Лядова, 10-15,
  • Обільна, 1-2,
  • Окружна, 17-42,
  • Планетна, 1-38,
  • Академіка Вернадського (Тульська), 1-7,
  • Флотська, 6-21,
  • пров. 1й, 2й Китобійний, 4-50,
  • пров. Достоєвського, (пров. Історичний), 1-14,
  • пров. Кримський, 1-22,
  • пров. Слави, 1-6,
  • пров. Флотський, 6-23,
  • Князя Ярослава Мудрого (просп. Ак.Глушко), 32.

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Роботи до 18.00:

  • Абрикосова, 4-105,
  • Дубовий Гай, 2-57,
  • Лігінська (Макаренка), 1-33,
  • Писарева, 28-40,
  • Рівності, 84-195,
  • пров. 1й Рівності, 86-92,197,
  • пров. Абрикосовий, 1-43,
  • Фонтанська дор., 106/к37,40,
  • пров. Янтарний, 6-8,
  • Дачна, 3-30,
  • Ялинкова, 2-38,
  • Рибальська, 20,
  • Айвазовського (Тімірязєва), 34,
  • пров. 1й, 2й Дачний, 1-9,
  • Львівська, 7-48,
  • Сумська, 3,
  • пров. Львівський, 2,2/1,
  • Ахматової, 1-20,
  • Давида  Бурлюка  (Гаршина), 8-30,
  • Кришталева, 1,
  • пров. Соні Делоне (пров. Гаршина), 3-22,
  • пров. Літній, 5,
  • пров. Рівний, 1-11.

Північний РЕМ

Роботи до 18.00:

  • 1а, 2а, 3я, 4а, 5а, 6а Садова, 1-67, Чайкова (Молодогвардійська), 1-71, М.Садова, 2-22, В.Садова, 5-52, Південна дор., 4-62, Миколаївська дор., 65, Глаубермана (Державіна), 2.

Роботи до 19.00:

  • 2а, 3я, 4а, 5а, 7а, 9а Пересипська, 3-50,
  • Балтська дор., 28,
  • Вікандера і Ларсена (Восьмого березня), 42-103,
  • пров. Савранський (Більшовицький), 3-10,
  • Каришковського, 2-60,
  • пров. 1й, 2-й, 3й, 4й, 5й, 6-й, 7й, 8й Балтський, 1-47,
  • Жевахова гора, 3-81,
  • Ринкова, 7,
  • пров. 1й, 2-й, 3й, 4й, 5й, 6-й, 7й, 8й, 9й, 10й,13й Чорноморський, 1-54,
  • Локомотивна, 1-27,
  • пров. 2й Керченський, 1-15,
  • Ж.Кюрі, 15-64,
  • Марсельська, 1-20,
  • Кап.Кузнєцова, 69-108,
  • Г.Оборони Одеси,
  • 14-60, 9-а, 10а, 11-а, 12-а, 13-а, 14-а, 15-а, 19-а, 22-24, 32-а, 39-а, 40-а лінії на ж/м,
  • Рельєфна, 1-27,
  • Князя Володимира Великого (Добровольського), 61-98,
  • Л.Українки, 45-122,
  • Керченська, 101-131,
  • Міцкевича, 9,
  • Центральна, 2-36,
  • Степова, 1-14,
  • Бахмутська (Курська), 82-165,
  • Орловська, 1-13,
  • Перемоги, 47-87,
  • Соляна, 4-8

Центральний РЕМ

Роботи до 17.00:

  • 10 Квітня, 3,
  • Тараса Кузьміна (Градоначальницька), 1,
  • Кленова, 2а,
  • Партизанська, 3-30,
  • Старопортофранківська, 28,30,
  • Стовпова, 2-18,
  • Асташкіна, 3,
  • Розкидайлівська, 1,
  • Виїзна, 1-44,
  • Верстатобудівна, 1-19,
  • Мечникова, 56-74.

Роботи до 18.00:

  • Преображенська, 27-66,
  • Троїцька, 45-60,
  • пров. Нечипоренко, 4-14,
  • Дерибасівська, 18,
  • Єврейська, 50-58,
  • Європейська, 14-57,
  • Новікова, 2-12,
  • Новосельського, 84-110,
  • Ковальська, 19-59,
  • Тираспольська, 1-12,
  • пров. Онілової, 3-14,
  • сквер Старобазарний, 3-7,
  • Успенська, 60-105,
  • Соборна пл., 1,
  • Кіри Муратової (Л.Товстого), 17-19,
  • пр. Українських Героїв (пр. Олександровський) , 27,
  • Спірідонивська, 12-21,
  • Ніжинська, 64-72,
  • пл. В.Холодної, 1,3,
  • Жуковського (Караванського), 39.

Роботи до 19.00:

  • Квіткова, 1-21,
  • Кордонна, 3-74,
  • Косяченка, 1-54,
  • С.Ріхтера, 8-109,
  • Т.Тесс, 1-60,
  • Овідіопольська дор., 3/1,
  • Ольги Благовидової (Кострова), 7-37,
  • Богуна, 6-21,
  • Платанова, 1-126,
  • Радісна, 114, 116,
  • пров. 1й, 2й Бузковий, 1-19,
  • пров. Бузковий, 2/2,
  • проїзд Бузковий, 1-6,
  • пров. Килимовий, 5-9,
  • Гранатна, 1-25,
  • Івана Фунтового (Бабаджаняна), 30-54,
  • Вадатурського (Малиновського), 79-152,
  • пров. Мостовий, 1-4,
  • Ганни Михайленко (Спартаківська), 6-63,
  • пров. Гранатний, 2-8,
  • пров. Кордонний, 1-35,
  • пров.Малиновський, 7,
  • Ланжеронівська, 19,
  • Бажана, 1-20,
  • Й.Прибіка (Мінська), 7-49,
  • Квітнева, 1-33,
  • Сільська, 7-44,
  • пров. Парашутний, 1,1б,
  • Туристська, 1-19,
  • Ближні Млини (Кондренка), 1-99,
  • пров.Короткий, 2-4,
  • пров. Костянтина Пігрова (пров. Спартаківський), 25,
  • Текстильників 1-14,
  • Малішевського (Гастелло), 9-55,
  • Клименка, 25, 33в,
  • Композитора Вербицького (О. Вронського), 1-63,
  • Л.Ференца (Єліна),
  • Тіниста, 9/12,
  • Миколи Лисенка (Корнюшина), 1-27,
  • пров. Туристський, 2-12,
  • пров. Квітковий, 10.
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