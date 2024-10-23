Тисячі одеситів проведуть середу без світла: адреси відключень

У середу, 23 жовтня 2024 року, у зв’язку з плановими роботами на міських електромережах багато одеситів залишилися без світла. ДТЕК Одеські електромережі повідомляє адреси та тривалість ремонтних робіт
За інформацією мерії Одеси, плани енергетиків на проведення робіт сьогодні такі:
Південний РЕМ
Роботи до 17.00:
- Архітектурна, 10-14,
- Баштанна, 2,
- Котлєєвська (Достоєвського), 1-25,
- Кавунова, 1-18,
- Китобійна, 2-19,
- Кримська, 1-3,
- Лядова, 10-15,
- Обільна, 1-2,
- Окружна, 17-42,
- Планетна, 1-38,
- Академіка Вернадського (Тульська), 1-7,
- Флотська, 6-21,
- пров. 1й, 2й Китобійний, 4-50,
- пров. Достоєвського, (пров. Історичний), 1-14,
- пров. Кримський, 1-22,
- пров. Слави, 1-6,
- пров. Флотський, 6-23,
- Князя Ярослава Мудрого (просп. Ак.Глушко), 32.
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Роботи до 18.00:
- Абрикосова, 4-105,
- Дубовий Гай, 2-57,
- Лігінська (Макаренка), 1-33,
- Писарева, 28-40,
- Рівності, 84-195,
- пров. 1й Рівності, 86-92,197,
- пров. Абрикосовий, 1-43,
- Фонтанська дор., 106/к37,40,
- пров. Янтарний, 6-8,
- Дачна, 3-30,
- Ялинкова, 2-38,
- Рибальська, 20,
- Айвазовського (Тімірязєва), 34,
- пров. 1й, 2й Дачний, 1-9,
- Львівська, 7-48,
- Сумська, 3,
- пров. Львівський, 2,2/1,
- Ахматової, 1-20,
- Давида Бурлюка (Гаршина), 8-30,
- Кришталева, 1,
- пров. Соні Делоне (пров. Гаршина), 3-22,
- пров. Літній, 5,
- пров. Рівний, 1-11.
Північний РЕМ
Роботи до 18.00:
- 1а, 2а, 3я, 4а, 5а, 6а Садова, 1-67, Чайкова (Молодогвардійська), 1-71, М.Садова, 2-22, В.Садова, 5-52, Південна дор., 4-62, Миколаївська дор., 65, Глаубермана (Державіна), 2.
Роботи до 19.00:
- 2а, 3я, 4а, 5а, 7а, 9а Пересипська, 3-50,
- Балтська дор., 28,
- Вікандера і Ларсена (Восьмого березня), 42-103,
- пров. Савранський (Більшовицький), 3-10,
- Каришковського, 2-60,
- пров. 1й, 2-й, 3й, 4й, 5й, 6-й, 7й, 8й Балтський, 1-47,
- Жевахова гора, 3-81,
- Ринкова, 7,
- пров. 1й, 2-й, 3й, 4й, 5й, 6-й, 7й, 8й, 9й, 10й,13й Чорноморський, 1-54,
- Локомотивна, 1-27,
- пров. 2й Керченський, 1-15,
- Ж.Кюрі, 15-64,
- Марсельська, 1-20,
- Кап.Кузнєцова, 69-108,
- Г.Оборони Одеси,
- 14-60, 9-а, 10а, 11-а, 12-а, 13-а, 14-а, 15-а, 19-а, 22-24, 32-а, 39-а, 40-а лінії на ж/м,
- Рельєфна, 1-27,
- Князя Володимира Великого (Добровольського), 61-98,
- Л.Українки, 45-122,
- Керченська, 101-131,
- Міцкевича, 9,
- Центральна, 2-36,
- Степова, 1-14,
- Бахмутська (Курська), 82-165,
- Орловська, 1-13,
- Перемоги, 47-87,
- Соляна, 4-8
Центральний РЕМ
Роботи до 17.00:
- 10 Квітня, 3,
- Тараса Кузьміна (Градоначальницька), 1,
- Кленова, 2а,
- Партизанська, 3-30,
- Старопортофранківська, 28,30,
- Стовпова, 2-18,
- Асташкіна, 3,
- Розкидайлівська, 1,
- Виїзна, 1-44,
- Верстатобудівна, 1-19,
- Мечникова, 56-74.
Роботи до 18.00:
- Преображенська, 27-66,
- Троїцька, 45-60,
- пров. Нечипоренко, 4-14,
- Дерибасівська, 18,
- Єврейська, 50-58,
- Європейська, 14-57,
- Новікова, 2-12,
- Новосельського, 84-110,
- Ковальська, 19-59,
- Тираспольська, 1-12,
- пров. Онілової, 3-14,
- сквер Старобазарний, 3-7,
- Успенська, 60-105,
- Соборна пл., 1,
- Кіри Муратової (Л.Товстого), 17-19,
- пр. Українських Героїв (пр. Олександровський) , 27,
- Спірідонивська, 12-21,
- Ніжинська, 64-72,
- пл. В.Холодної, 1,3,
- Жуковського (Караванського), 39.
Роботи до 19.00:
- Квіткова, 1-21,
- Кордонна, 3-74,
- Косяченка, 1-54,
- С.Ріхтера, 8-109,
- Т.Тесс, 1-60,
- Овідіопольська дор., 3/1,
- Ольги Благовидової (Кострова), 7-37,
- Богуна, 6-21,
- Платанова, 1-126,
- Радісна, 114, 116,
- пров. 1й, 2й Бузковий, 1-19,
- пров. Бузковий, 2/2,
- проїзд Бузковий, 1-6,
- пров. Килимовий, 5-9,
- Гранатна, 1-25,
- Івана Фунтового (Бабаджаняна), 30-54,
- Вадатурського (Малиновського), 79-152,
- пров. Мостовий, 1-4,
- Ганни Михайленко (Спартаківська), 6-63,
- пров. Гранатний, 2-8,
- пров. Кордонний, 1-35,
- пров.Малиновський, 7,
- Ланжеронівська, 19,
- Бажана, 1-20,
- Й.Прибіка (Мінська), 7-49,
- Квітнева, 1-33,
- Сільська, 7-44,
- пров. Парашутний, 1,1б,
- Туристська, 1-19,
- Ближні Млини (Кондренка), 1-99,
- пров.Короткий, 2-4,
- пров. Костянтина Пігрова (пров. Спартаківський), 25,
- Текстильників 1-14,
- Малішевського (Гастелло), 9-55,
- Клименка, 25, 33в,
- Композитора Вербицького (О. Вронського), 1-63,
- Л.Ференца (Єліна),
- Тіниста, 9/12,
- Миколи Лисенка (Корнюшина), 1-27,
- пров. Туристський, 2-12,
- пров. Квітковий, 10.