Новости Одессы и Одесской области

Тысячи одесситов 11 марта остались без света: адреса

Тысячи одесситов 11 марта остались без света: адреса

В понедельник, 11 марта 2024 года, в связи с плановыми работами энергетиков, некоторые одесситы остались без электроэнергии. ДТЭК «Одесские электросети» сообщает адреса и продолжительность ремонтных работ.

Южный РЭС

Работы до 18.00

  • Долгая,
  • Офицерская,
  • Семена Яхненко,
  • пер. 1-й Офицерский,
  • пер. Ливерпульский,
  • пер. Рыбальский,
  • Абрикосовая,
  • Ореховая,
  • Дубовая Роща,
  • Макаренко,
  • Тимирязева,
  • пер. 1-й Тепличный,
  • пер. 1-й Тимирязева,
  • пер. Дружный,
  • Люстдорфская дорога,
  • Псковская,
  • Рыбальская,
  • пер. 2-й Сиротский,
  • переулок Линейный,
  • переулок Люстдорфский,
  • переулок Псковский,
  • Длинная,
  • Зеленая,
  • переулок Смелый,
  • Академика Гамалеи,
  • Трамвайная,
  • Троллейбусная,
  • переулок Вишневый,
  • Ильфа и Петрова, 21, 23,
  • просп. Академика Глушко, 21, 19/1, 21/1, 25.

Северный РЭС

Работы до 18.00

  • Марсельская, 1,3,
  • Крымская, 84,
  • ул. Генерала Бочарова, 18а, 22, 22а, 24/26, 28,
  • ул. Жолио Кюри, 26,

Центральный РЭС

Работы до 18.00

  • Сегедская, 3, 1,1/корп.1,1/корп.2,
  • пер. Лунный, 2,
  • Среднефонтанская 47/51, 43, 45, 26/28,
  • пер. Среднефонтанский, 1б, 3, 6, 6б, 16/18,16/корп.18, 22,
  • Пироговская, 1, 5, 13, 13/корп.5,
  • б-р. Французский, 29,
  • просп. Гагарина, 27, 27а, 29, 31,
  • Садовая, 11,
  • пер. Садовый 3, 3а, 6, 6а, 7, 8, 8а, 10, 11, 11/корп.12, 11/корп.3,
  • Богуна, 6а, 12/2, 21,
  • Цветочная,
  • Платонова,
  • Радостная, 58-116,
  • Святослава Рихтера, 67-109,
  • пер. 1-й, 2-й Сиреневый,
  • пер. Кострова, 30, 30/2, 34, 37а,
  • Армейская, 7, 9, 11а,
  • М. Говорова, 2,
  • Дежнева, 1-7, 9, 9а,
  • Платонова, 67- 85 (нечетные), 85а,
  • Полтавская,
  • пер. Ермака 1-6, 8, 10,
  • пер. Пржевальского, 1-10,
  • Гранатная, Дубовая,
  • Профсоюзная,
  • Пшеничная 7, 9, 16,16а,18, 20, 22, 22а, 24,
  • пер. 1-й, 2-й, Кипарисный,
  • Малишевского (Гастелло),
  • Новосельского, 78.
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