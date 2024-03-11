Тысячи одесситов 11 марта остались без света: адреса

В понедельник, 11 марта 2024 года, в связи с плановыми работами энергетиков, некоторые одесситы остались без электроэнергии. ДТЭК «Одесские электросети» сообщает адреса и продолжительность ремонтных работ.
Южный РЭС
Работы до 18.00
- Долгая,
- Офицерская,
- Семена Яхненко,
- пер. 1-й Офицерский,
- пер. Ливерпульский,
- пер. Рыбальский,
- Абрикосовая,
- Ореховая,
- Дубовая Роща,
- Макаренко,
- Тимирязева,
- пер. 1-й Тепличный,
- пер. 1-й Тимирязева,
- пер. Дружный,
- Люстдорфская дорога,
- Псковская,
- Рыбальская,
- пер. 2-й Сиротский,
- переулок Линейный,
- переулок Люстдорфский,
- переулок Псковский,
- Длинная,
- Зеленая,
- переулок Смелый,
- Академика Гамалеи,
- Трамвайная,
- Троллейбусная,
- переулок Вишневый,
- Ильфа и Петрова, 21, 23,
- просп. Академика Глушко, 21, 19/1, 21/1, 25.
Северный РЭС
Работы до 18.00
- Марсельская, 1,3,
- Крымская, 84,
- ул. Генерала Бочарова, 18а, 22, 22а, 24/26, 28,
- ул. Жолио Кюри, 26,
Центральный РЭС
Работы до 18.00
- Сегедская, 3, 1,1/корп.1,1/корп.2,
- пер. Лунный, 2,
- Среднефонтанская 47/51, 43, 45, 26/28,
- пер. Среднефонтанский, 1б, 3, 6, 6б, 16/18,16/корп.18, 22,
- Пироговская, 1, 5, 13, 13/корп.5,
- б-р. Французский, 29,
- просп. Гагарина, 27, 27а, 29, 31,
- Садовая, 11,
- пер. Садовый 3, 3а, 6, 6а, 7, 8, 8а, 10, 11, 11/корп.12, 11/корп.3,
- Богуна, 6а, 12/2, 21,
- Цветочная,
- Платонова,
- Радостная, 58-116,
- Святослава Рихтера, 67-109,
- пер. 1-й, 2-й Сиреневый,
- пер. Кострова, 30, 30/2, 34, 37а,
- Армейская, 7, 9, 11а,
- М. Говорова, 2,
- Дежнева, 1-7, 9, 9а,
- Платонова, 67- 85 (нечетные), 85а,
- Полтавская,
- пер. Ермака 1-6, 8, 10,
- пер. Пржевальского, 1-10,
- Гранатная, Дубовая,
- Профсоюзная,
- Пшеничная 7, 9, 16,16а,18, 20, 22, 22а, 24,
- пер. 1-й, 2-й, Кипарисный,
- Малишевского (Гастелло),
- Новосельского, 78.