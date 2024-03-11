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Тисячі одеситів 11 березня залишилися без світла: адреси

Тисячі одеситів 11 березня залишилися без світла: адреси

У понеділок, 11 березня 2024 року, у зв’язку з плановими роботами енергетиків, деякі одесити залишилися без електроенергії. ДТЕК “Одеські електромережі” повідомляє адреси та тривалість ремонтних робіт.

Південний РЕМ

Роботи до 18.00

  • Довга,
  • Офіцерська,
  • Семена Яхненка,
  • пров. 1-й Офіцерський,
  • пров. Ліверпульський,
  • пров. Рибальський,
  • Абрикосова,
  • Горіхова,
  • Дубовий Гай,
  • Макаренка,
  • Тімірязєва,
  • пров. 1-й Тепличний,
  • пров. 1-й Тимірязєва,
  • пров. Дружний,
  • Люстдорфська дорога,
  • Псковська, Рибальська,
  • пров. 2-й Сирітський,
  • пров. Лінійний ,
  • пров. Люстдорфський,
  • пров. Псковський,
  • Довга,  Зелена,
  • пров. Смілий,
  • Академіка Гамалії,
  • Трамвайна,
  • Тролейбусна,
  • пров. Вишневий,
  • Ільфа і Петрова, 21, 23,
  • просп. Академіка Глушка, 21, 19/1, 21/1, 25.

Північний РЕМ

Роботи до 18.00

  • Марсельська, 1,3,
  • Кримська, 84,
  • вул. Генерала Бочарова, 18а, 22, 22а, 24/26, 28,
  • вул. Жоліо Кюрі, 26,

Центральний РЕМ

Роботи до 18.00

  • Сегедська, 3, 1,1/корп.1,1/корп.2,
  • пров. Місячний, 2,
  • Середньофонтанська 47/51, 43, 45, 26/28,
  • пров. Середньофонтанський, 1б, 3, 6, 6б, 16/18,16/корп.18, 22,
  • Пироговська, 1, 5, 13, 13/корп.5,
  • б-р. Французький, 29,
  • просп. Гагаріна, 27, 27а, 29, 31,
  • Садова, 11,
  • пров. Садовий 3, 3а, 6, 6а, 7, 8, 8а, 10, 11, 11/корп.12, 11/корп.3,
  • Богуна, 6а, 12/2, 21,
  • Квіткова,
  • Платонова,
  • Радісна,  58-116,
  • Святослава Ріхтера, 67-109,
  • пров. 1-й, 2-й Бузковий,
  • пров. Килимовий,
  • пров. Кострова, 30, 30/2, 34, 37а,
  • Армійська, 7, 9, 11а,
  • М. Говорова, 2,
  • Дежнєва, 1-7, 9, 9а,
  • Платонова, 67- 85 (непарні), 85а,
  • Полтавська,
  • пров. Єрмака 1-6, 8, 10,
  • пров. Пржевальського, 1-10,
  • Гранатна,
  • Дубова,
  • Профспілкова,
  • Пшенична 7, 9, 16,16а,18, 20, 22, 22а, 24,
  • пров. 1-й, 2-й, Кипарисний,
  • Малішевського (Гастелло),
  • Новосельського, 78.
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