Тисячі одеситів 11 березня залишилися без світла: адреси

У понеділок, 11 березня 2024 року, у зв’язку з плановими роботами енергетиків, деякі одесити залишилися без електроенергії. ДТЕК “Одеські електромережі” повідомляє адреси та тривалість ремонтних робіт.
Південний РЕМ
Роботи до 18.00
- Довга,
- Офіцерська,
- Семена Яхненка,
- пров. 1-й Офіцерський,
- пров. Ліверпульський,
- пров. Рибальський,
- Абрикосова,
- Горіхова,
- Дубовий Гай,
- Макаренка,
- Тімірязєва,
- пров. 1-й Тепличний,
- пров. 1-й Тимірязєва,
- пров. Дружний,
- Люстдорфська дорога,
- Псковська, Рибальська,
- пров. 2-й Сирітський,
- пров. Лінійний ,
- пров. Люстдорфський,
- пров. Псковський,
- Довга, Зелена,
- пров. Смілий,
- Академіка Гамалії,
- Трамвайна,
- Тролейбусна,
- пров. Вишневий,
- Ільфа і Петрова, 21, 23,
- просп. Академіка Глушка, 21, 19/1, 21/1, 25.
Північний РЕМ
Роботи до 18.00
- Марсельська, 1,3,
- Кримська, 84,
- вул. Генерала Бочарова, 18а, 22, 22а, 24/26, 28,
- вул. Жоліо Кюрі, 26,
Центральний РЕМ
Роботи до 18.00
- Сегедська, 3, 1,1/корп.1,1/корп.2,
- пров. Місячний, 2,
- Середньофонтанська 47/51, 43, 45, 26/28,
- пров. Середньофонтанський, 1б, 3, 6, 6б, 16/18,16/корп.18, 22,
- Пироговська, 1, 5, 13, 13/корп.5,
- б-р. Французький, 29,
- просп. Гагаріна, 27, 27а, 29, 31,
- Садова, 11,
- пров. Садовий 3, 3а, 6, 6а, 7, 8, 8а, 10, 11, 11/корп.12, 11/корп.3,
- Богуна, 6а, 12/2, 21,
- Квіткова,
- Платонова,
- Радісна, 58-116,
- Святослава Ріхтера, 67-109,
- пров. 1-й, 2-й Бузковий,
- пров. Килимовий,
- пров. Кострова, 30, 30/2, 34, 37а,
- Армійська, 7, 9, 11а,
- М. Говорова, 2,
- Дежнєва, 1-7, 9, 9а,
- Платонова, 67- 85 (непарні), 85а,
- Полтавська,
- пров. Єрмака 1-6, 8, 10,
- пров. Пржевальського, 1-10,
- Гранатна,
- Дубова,
- Профспілкова,
- Пшенична 7, 9, 16,16а,18, 20, 22, 22а, 24,
- пров. 1-й, 2-й, Кипарисний,
- Малішевського (Гастелло),
- Новосельського, 78.