fbpx

Новости Одессы и Одесской области

Турнир по футболу: в Южном отравилось 8 детей

Турнир по футболу: в Южном отравилось 8 детей

У восьми участников детского турнира по футболу в Южном обнаружили пищевую токсикоинфекцию.

Об этом сообщает «Пушкинская» со ссылкой на Одесский лабораторный центр Минздрава Украины.

Кроме того, отравился еще один взрослый. Специалисты пытаются выявить причину группового отравления.

Однако несмотря на инцидент, футбольный турнир продолжается.

Напомним, 12 июля в результате массового отравления в лагере «Медик-2» в Сергеевке 46 детей были госпитализированы. У пострадавших был диагностирован острый гастроэнтероколит. Позже их количество возросло до 52. Лагерь обещали закрыть и проверить другие детские учреждения на предмет соблюдения санитарных норм.

Фото: cn.com.ua

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция
Редакция
AUTHOR
ПРОФИЛЬ

Выскажите ваше мнение. Это важно.

avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о

Еще по теме

Все новости

Выбор редакции

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить