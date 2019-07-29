Турнир по футболу: в Южном отравилось 8 детей

У восьми участников детского турнира по футболу в Южном обнаружили пищевую токсикоинфекцию.

Об этом сообщает «Пушкинская» со ссылкой на Одесский лабораторный центр Минздрава Украины.

Кроме того, отравился еще один взрослый. Специалисты пытаются выявить причину группового отравления.

Однако несмотря на инцидент, футбольный турнир продолжается.

Напомним, 12 июля в результате массового отравления в лагере «Медик-2» в Сергеевке 46 детей были госпитализированы. У пострадавших был диагностирован острый гастроэнтероколит. Позже их количество возросло до 52. Лагерь обещали закрыть и проверить другие детские учреждения на предмет соблюдения санитарных норм.

Фото: cn.com.ua