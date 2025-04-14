У 2023 році Одеса вперше від початку повномасштабної війни зафіксувала зростання туристичного попиту. Проте ефект був виключно сезонним, і в міжсезоння готельний бізнес продовжив працювати в умовах низької завантаженості. За інформацією дослідження HotelMatrix, у 2024 році ситуація частково покращилась — середня заповнюваність готелів становила 34%, що на 8% більше, ніж у 2023 році.

Поряд із цим зросли й інші ключові показники: середня ціна за номер (ADR) досягла 2177 грн (+9,5%), а дохідність номера (RevPar) — 759 грн (+45,4%). Попри це, аналітики звертають увагу, що рівень заповнюваності в Одесі в позасезонні місяці залишається низьким порівняно з Києвом та західними регіонами України.

Також зазначається, що поточне зростання середньої вартості номера недостатнє для компенсації сезонних збитків. Згідно з даними компанії EY в Україні, середня вартість готельного номера в Одесі становить $20, тоді як у Львові — $35. У Києві та Буковелі ці показники ще вищі. Аналітики зазначають, що в літній період 2024 року тарифи не були скориговані відповідно до зростання попиту, що призвело до втрати потенційного прибутку.

За словами експертів, ефективність цінової стратегії залишається недостатньою. Вони вважають, що Одеса має потенціал для перетворення на стабільний готельний ринок, але для цього необхідно підвищити середню вартість номера в сезон та запровадити гнучкіші механізми управління цінами протягом року.

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