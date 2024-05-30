Война, день 827-й: ночью работало ПВО, взрывы в Керчи, украинское небо защитят летающие радары

В 9 областях Украины работала ПВО

В ночь на 30 мая 2024 года российские оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар с применением 8-ми зенитных управляемых ракет С-300/С-400 по Харьковщине, 11 крылатых ракет Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 МС и 32 ударных БпЛА типа «Shahed-131/136», сообщили Воздушные силы ВСУ.

В целом сбито 7 из 19 ракет и все 32 шахеда.

ПВО работало в Хмельницкой, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Запорожской, Одесской, Херсонской, Киевской и Винницкой областях.

Ситуация на горячих направлениях фронта

За сутки в целом произошло 102 боевых столкновения. Оккупанты пытаются использовать преимущество в живой силе и авиаподдержку. С начала суток российские захватчики нанесли по территории Украины четыре ракетных и 43 авиаудара 69 КАБами, применили 364 дрона-камикадзе.

Самой горячей с начала текущих суток остается ситуация на Купянском и Покровском направлениях.

В Купянском направлении противник 13 раз пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Потери позиций не допущены.

На Покровском направлении в течение суток российские оккупанты продолжили попытки вклиниться в нашу оборону из района населенного пункта Очеретино, на этом направлении произошло 23 боевых столкновения. Наши защитники принимают активные меры по стабилизации обстановки.

За эти сутки Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия поразили 14 районов сосредоточения живой силы оккупантов.

Ракетная атака на Крым

Во Керчи на территории Крыма в ночь на 30 мая прогремели взрывы.

Минобороны рф заявило, что над Азовским морем сбиты восемь ракет ATACMS и столько же дронов над Черным морем. Судя по всему, удар был в районе Крымского моста.

По данным российских «властей» полуострова, от обломков сбитых ракет в районе Керчи пострадали два парома — автомобильный и железнодорожный. Жертв нет, но работа парома приостановлена. Крымский мост перекрыт.

Телеграм-канал «Николаевский Ванек» сообщает об «особенной атаке».

Швеция передает Украине самолеты радиолокационного обнаружения

Швеция объявила о пакете военной помощи для Украины на $1,3 млрд. Среди того, что Стокгольм собирается передать, особенно выделяются два самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) ASC 890.

ASC 890 – способен обнаруживать и отслеживать воздушные объекты, включая истребители, вертолеты, крылатые ракеты на расстоянии до 450 километров. Дальность обнаружения объектов на поверхности моря составляет 350 километров, причем он способен заметить цель размером с водный мотоцикл.

Еще одним достоинством шведского самолета является потенциальная возможность интегрировать его в систему обмена информацией Link 16, которую используют многие западные воздушные и наземные системы.

Истребители F-16, которые Украина, вероятно, получит до конца 2024 года, также могут подключаться к такой системе и получать информацию от радара, что сильно улучшит их боевые возможности.

Это позволит украинским защитникам:

Значительно расширить возможности воздушной разведки.

Эффективно вести боевые действия по управлению своими силами.

Выявлять и нейтрализовывать вражеские цели на больших расстояниях.

Поставка ASC 890 — значительный шаг к усилению противовоздушной обороны Украины и повышению ее способности противостоять российской агрессии.

Потери врага на утро 30 мая

За сутки украинские защитники ликвидировали: