Год назад в Украине ввели первый карантин из-за распространения пандемии COVID-19. Перемены на себе ощутили практически все. Пришлось подстраиваться под ограничения, научиться мыть руки, носить маски.

За прошедший год многие ушли на удаленку, кто-то потерял работу. Но самое главное — у нас появились человеческие потери. За это время от COVID-19 и его последствий в Украине умерли почти 29 тысяч человек. Более полутора тысяч человек умерли от коронавируса в Одессе и Одесской области. И, к сожалению, за это время коронавирус никуда не делся. Более того, сейчас наблюдается рост заболеваемости. При этом люди снова массово игнорируют карантинные меры. «Одесская жизнь» проанализировала ситуацию.

Хронология коронавирусных событий

• Первый случай COVID-19 в Украине официально зарегистрировали 3 марта 2020 года в Черновцах — заболел мужчина, приехавший из Европы. А в Одессе первый раз коронавирус подтвердили 25 марта у парня, прибывшего из США.

• С 12 марта 2020 года Кабинет министров ввел первый жесткий карантин по всей стране. Всех по возможности перевели на дистанционную работу, закрыли детсады, границы и ввели масочный режим. Разрешили работать только продуктовым магазинам и аптекам, ограничили работу общественного транспорта.

• В апреле в Одесской области установили карантинные блокпосты между населенными пунктами и на границах с соседними регионами, а Подольск полностью закрыли для въезда.

• С 22 мая карантин стал адаптивным — ограничения понемногу начали смягчать.

• В августе 2020 года Украину еженедельно начали делить на эпидемиологические зоны. В Одесской области в красную зону попал город Беляевка. Остальные населенные пункты отнесли к зеленой, желтой и оранжевой зонам.

• С 14 по 29 ноября 2020 года у нас действовал «карантин выходного дня». В субботу и воскресенье запретили работу торгово-развлекательных цент­ров, спортзалов, фитнес-центров и бассейнов, театров, проведение массовых мероприятий. Ресторанам и кафе разрешалось обслуживать посетителей только навынос.

• С 8 по 24 января 2021 года в стране был локдаун.

• С 25 января 2021 года ввели ограничения оранжевой зоны.

• В феврале 2021 года в Украину с запозданием доставили первую партию вакцины AstraZeneca. В Одессе вакцинация стартовала 25 февраля. Первым в регионе прививку получил заведующий детским отделением Одесской городской клинической инфекционной больницы Сергей Костенко.

• С 24 февраля и до 30 апреля 2021 года опять ввели адаптивный карантин. Страну снова разделили на четыре уровня эпидемической опасности — зеленый, желтый, оранжевый и красный. Одесская область пока находится в желтой зоне.

Так и прошел год с коронавирусом в Украине и Одессе, который по-прежнему с нами. Во Всемирной организации здравоохранения прогнозируют завершение пандемии не раньше следующего года.

Снова рост и новый штамм

Сейчас в Одесской области фиксируется ухудшение эпидситуации. В последнюю неделю количество заболевших коронавирусом в Одессе и области увеличилось на 48%. За день обнаруживают порядка 400 новых случаев. А 16 марта — 728. По данным главного санитарного врача Одесской области Виталия Гончарова, вырос на 58% уровень госпитализации.

Ситуация сложная в Одессе, Овидиополе, Измаиле, Беляевке и Черноморске. Так, например, возле одесской городской больницы №5, где принимают больных COVID-19,

снова начали выстраиваться очереди из «скорых». Подобная картина наблюдалась осенью прошлого года.

При этом в больницах не хватает коек с кислородом. Об этом сообщила руководитель благотворительного фонда «Корпорация монстров» Катерина Ножевникова.

— Мы снова в ситуации, когда врачи вынуждены освобождать места для тяжелых, выписывая пациента еще в состоянии кислородной зависимости, — отмечает волонтер.

Вместе с тем в стране начал распространяться новый штамм COVID-19. Как рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, он поражает и молодых людей. При нем страдают центральная нервная система, почки и печень.

Что дальше?

Рост уровня заболеваемости специалисты связывают с игнорированием карантинных мер. Посмотрите сами: в общественном транспорте, на рынках и в других местах массового скопления людей только единицы носят маски.

Об этом свидетельствует и статистика судебных решений. Одесская область занимает третье место по количеству нарушений правил карантина — 6971 случай. На первом месте находится Киев (9892), а на втором — Днепропетровская область (8871).

Если мерами предосторожности будут пренебрегать и дальше, то регион рискует оказаться в красной зоне.

В свою очередь врачи настаивают на том, что единственный способ предотвращения пандемии — это вакцинация. На данный момент в Украине зарегистрировали три вакцины от коронавируса — Sinovac Biotech Ltd, AstraZeneca (Covishield) и Pfizer/BioNTech. Сейчас для вакцинации используется AstraZeneca (Covishield) индийского производства.

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