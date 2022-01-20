Троллейбусный коллапс на Адмиральском: не ходят три маршрута, образовалась пробка

На Адмиральском проспекте поломался троллейбус. В результате остановилось движение 7, 9, 10 маршрутов. К тому же образовалась пробка в сторону 5 ст Фонтана.

Как передает корреспондент «Одесской Жизни», на Адмиральском проспекте утром 20 января поломался троллейбус маршрута №7. Так как на этом участке движение троллейбусов очень оживленное и помимо 7-го там ходят также 9-й и 10-й маршруты, сначала там образовалась пробка из троллейбусов. А уже она, в свою очередь, спровоцировала всеобщую пробку. Сейчас движение по Адмиральскому проспекту от Черемушек в сторону 5й станции Фонтана затруднено.

Пассажиры троллейбусов вынуждены были покинуть этот вид транспорта и искать альтернативы: одни пытаются пересесть на маршрутки, другие просто идут пешком.

Недавно «Одесская Жизнь» рассказывала о похожем случае, но уже с трамваями. В тот раз дорожный затор случился на 1-й станции Люстдорфской дороги. Там остановились все трамваи, которые курсируют в сторону центра города. Люди, которые утром добирались на работу, также вынуждены были искать альтернативный транспорт, что непросто в час-пик.

Цей матеріал також доступний українською