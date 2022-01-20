Новости Одессы и Одесской области

Троллейбусный коллапс на Адмиральском: не ходят три маршрута, образовалась пробка

Троллейбусный коллапс на Адмиральском: не ходят три маршрута, образовалась пробка

На Адмиральском проспекте поломался троллейбус. В результате остановилось движение 7, 9, 10 маршрутов. К тому же образовалась пробка в сторону 5 ст Фонтана.

Рецепты

Как передает корреспондент «Одесской Жизни», на Адмиральском проспекте утром 20 января поломался троллейбус маршрута №7. Так как на этом участке движение троллейбусов очень оживленное и помимо 7-го там ходят также 9-й и 10-й маршруты, сначала там образовалась пробка из троллейбусов. А уже она, в свою очередь, спровоцировала всеобщую пробку. Сейчас движение по Адмиральскому проспекту от Черемушек в сторону 5й станции Фонтана затруднено.

Пассажиры троллейбусов вынуждены были покинуть этот вид транспорта и искать альтернативы: одни пытаются пересесть на маршрутки, другие просто идут пешком.

Недавно «Одесская Жизнь» рассказывала о похожем случае, но уже с трамваями. В тот раз дорожный затор случился на 1-й станции Люстдорфской дороги. Там остановились все трамваи, которые курсируют в сторону центра города. Люди, которые утром добирались на работу, также вынуждены были искать альтернативный транспорт, что непросто в час-пик.

Цей матеріал також доступний українською

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Цей матеріал також доступний українською

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить