Новости Одессы и Одесской области

Тридцать пассажиров авиарейса Киев-Одесса не смогли долететь до Одессы

Тридцать пассажиров авиарейса Киев-Одесса не смогли долететь до Одессы

Об этом рассказала на своей странице в Фейсбук одесситка Александра Коровник. Она должна была вылететь в из Киева в воскресенье в 19:35.

В аэропорту “Борисполь” авиакомпания МАУ забыла целый автобус пассажиров – пока их доставляли от терминала до самолета, лайнер начал взлет.

Водитель вернул около 30 пассажиров обратно в терминал. Причем ни на стойке регистрации, ни в компании МАУ никто не знал о сложившейся ситуации.

“…первое время нам никто не верит, ситуация нонсенс. Когда начинаем ругаться к нам таки выходят, но предложить ничего не могут, собирают списки сколько человек осталось в аэропорту. Выходит представитель компании, самолетов на сегодня больше нет, на завтра в самолетах нет мест…”, – написала Александра Коровник.

Девушка из сервис-центра МАУ сообщила, что не знает, как поступить.

В результате, в аэропорту забытым пассажирам смогли предложить лишь ночной автобус в Одессу и еду в дорогу.

Фото: STENA.ee

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ЦУС
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ЦУС

Ничего катастрофического. Это не инструмент в животе пациента. Все пассажиры получили стресс и прибавку к долголетию!!!

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23 секунд назад

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