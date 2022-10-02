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Президент присвоил почетные звания двум педагогам и работнику культуры из Одесской области

Президент присвоил почетные звания двум педагогам и работнику культуры из Одесской области

Руководитель украинского государства Владимир Зеленский ко Дню учителя отметил государственными наградами лучших педагогов страны. Есть среди них и три представителя Одесской области.

Об этом сообщает народный депутат Украины Сергей Колебошин.

Преподаватель физики Ришельевского лицея Павел Виктор получил звание «Народного учителя Украины».

Звание «Заслуженный учитель Украины» получила педагог Нерубайского академического лицея Татьяна Кудренко.

Звание «Заслуженный работник культуры Украины» Олейниковой Ольге Николаевне — главе цикловой комиссии коммунального учреждения «Одесский профессиональный колледж искусств имени К.Ф.Данькевича»

Государственная награда «Народный учитель Украины», которую получил Виктор Павел, вручается президентом Украины за выдающиеся достижения в учебе, а за последние 10 лет по всей Украине присвоено всего 11 таких наград.

Напомним, Павел Виктор — автор полного видеокурса по физике, по которому уже изданы 4 учебника, обладатель серебряной кнопки YouTube с 50 миллионами просмотров.

На фото: Павел Виктор; фото иллюстративное

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Редакция ПРОФИЛЬ

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