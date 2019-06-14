«Море губит коррупция, а не отсутствие проверок»: Степанов и Русев ответили министру экологии по поводу “зелёного моря”

«Цветение» Чёрного моря, начавшееся на прошлой неделе, по-прежнему беспокоит не только людей, которые отдыхают или собираются отдыхать на одесских пляжах.

Комментировали «зелёное море» уже общественники, экологи, местные чиновники. Согласно выводам специалистов, ситуация сложилась из-за активного размножения водоросли нодулярия спумигема, вызванного жарой, снижением солености Одесского залива из-за прихода течения со стороны Днепро-бугского лимана и попаданием в море во время дождя сточных и дренажных вод.

Свою точку зрения на проблему накануне высказал и руководитель Министерства экологии Остап Семерак. По его убеждению, интенсивное цветение морских водорослей – результат запрета на тщательные экопроверки иностранных морских судов, которые заходят в украинские порты и несут потенциальную угрозу окружающей среде.

На заявление главы министерства довольно жестко ответили экс-губернатор Одесской области Максим Степанов и эколог, глава исследовательского отдела Нацпарка “Тузловские лиманы” Иван Русев.

Ивана Русева возмутила такая постановка вопроса со стороны министра. Он раскритиковал действия министерства и его подчиненных органов, которые непосредственно должны были контролировать ситуацию. И при этом опроверг необходимость возобновления прежних полномочий инспекторов по проверке заходящих в порт судов, полагая, что контролирующие функции используются с целью личного обогащения.

Буквально высмеял “экспертное мнение” министра и бывший глава Одесской облгосадминистрации Максим Степанов, который в свое время как раз выступал инициатором сокращения проверок в портах.

“Наконец “тайна зеленого моря” открыта! И это невероятное открытие сделал на днях министр экологии Остап Семерак. Благодаря простому украинскому чиновнику весь научный мир прозрел. Думаю, на очереди – престижные экологические премии”, – с неприкрытым сарказмом написал экс-губернатор на Facebook,

Степанов также убежден, что “возвращение полноценных экологических проверок”, за которое так ратует Семерак, – попытка возобновить коррупционные схемы поборов в портах.

Он обратил внимание на совокупность природных факторов, которые эксперты назвали основной причиной цветения воды, и также добавил к этим причинам результат человеческой деятельности. Однако Степанов подчеркнул, что ущерб морю наносят именно канализационные загрязнения, попадающие с береговых стоков прямо в море, а не балластные воды.

Но почему-то «эковзяточники» в упор этого не замечают, – подчеркнул экс-губернатор.

Фото из ФБ Ивана Русева