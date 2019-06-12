fbpx

Новости Одессы и Одесской области

Министр экологии предлагает усилить экопроверки в портах из-за позеленения моря в Одессе

Министр экологии предлагает усилить экопроверки в портах из-за позеленения моря в Одессе

Министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак предлагает вернуть полноценные экологические проверки в морских портах Украины. Он считает, что море в Одессе могло позеленеть не только из-за аномально высоких температур, но и по причине слива воды с судов.

На своей странице в Facebook министр написал, что «зеленое» море в Одессе – это “понятные и прогнозируемые последствия не только преждевременной жары, но и дерегуляции бизнеса”.  Остап Семерак выступает за возобновление систематических экологических проверок, которыми в последние годы пренебрегали, мотивируя это уменьшением давления на предпринимателей.

Глава Минэкологии привел данные о том, что только за первые семь месяцев 2018 года в украинские порты зашло 3 тысячи судов. Из них инспекторам удалось проверить только 200. В 37 случаях установлены факты загрязнения внутренних морских вод. Большинство из этих судов принадлежало иностранным компаниям.

Остап Семерак заявил, что суда должны заходить в порты, строго соблюдая экологические стандарты, и пообещал на сегодняшнем заседании правительства инициировать усиление экологических проверок.

Министр также обратил внимание на то, что в скором времени начнется сбор урожая, и в портах активизируются зернотрейдеры. Он добавил, что суда, на которых вывозится зерно, часто технологически устарели, а балластные воды с них нередко  сливают неподалеку от берега.

Добавим, что в социальных сетях сегодня выложили ещё одну фотографию с погибшим дельфином (разновидность – морская свинья). Автор фото утверждает, что фото было сделано в Одесском порту, и предполагает, что причиной смерти млекопитающего стало именно “цветение” воды. В комментариях  пользователи не только негодуют, но и высказывают свои версии гибели дельфина – загрязнение воды, удар о лопасти судна, естественная смерть и т.п.

Фото: Виталий Головчиц

Напомним, что цветение воды в Одесском заливе вызвало рост цианобактерий и зеленых микроводорослей. Экологи утверждают, что на это повлияла одновременно очень теплая вода и снижение ее солености. Сильные дожди «смыли» в море большое количество сточных и дренажных пресных вод, а северные ветры нагнали к берегам Одессы пресную воду из Днепро-Бугского лимана.

Ранее “Одесская жизнь” писала, что только на украинском побережье находят несколько десятков погибших дельфинов в год. По словам биологов, причины смерти черноморских дельфинов разные — одни запутываются в сетях или попадают под винты судов, другие сами выбрасываются на берег. Причиной последнего, по разным гипотезам, может быть токсическое отравление, инфекционные заболевания, или даже психические отклонения, которые приводят к самоубийствам.

 

Фото: пресс-служба Одесского порта

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция
Редакция
AUTHOR
ПРОФИЛЬ

Выскажите ваше мнение. Это важно.

avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о

Еще по теме

Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить