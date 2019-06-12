Министр экологии предлагает усилить экопроверки в портах из-за позеленения моря в Одессе

Министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак предлагает вернуть полноценные экологические проверки в морских портах Украины. Он считает, что море в Одессе могло позеленеть не только из-за аномально высоких температур, но и по причине слива воды с судов.

На своей странице в Facebook министр написал, что «зеленое» море в Одессе – это “понятные и прогнозируемые последствия не только преждевременной жары, но и дерегуляции бизнеса”. Остап Семерак выступает за возобновление систематических экологических проверок, которыми в последние годы пренебрегали, мотивируя это уменьшением давления на предпринимателей.

Глава Минэкологии привел данные о том, что только за первые семь месяцев 2018 года в украинские порты зашло 3 тысячи судов. Из них инспекторам удалось проверить только 200. В 37 случаях установлены факты загрязнения внутренних морских вод. Большинство из этих судов принадлежало иностранным компаниям.

Остап Семерак заявил, что суда должны заходить в порты, строго соблюдая экологические стандарты, и пообещал на сегодняшнем заседании правительства инициировать усиление экологических проверок.

Министр также обратил внимание на то, что в скором времени начнется сбор урожая, и в портах активизируются зернотрейдеры. Он добавил, что суда, на которых вывозится зерно, часто технологически устарели, а балластные воды с них нередко сливают неподалеку от берега.

Добавим, что в социальных сетях сегодня выложили ещё одну фотографию с погибшим дельфином (разновидность – морская свинья). Автор фото утверждает, что фото было сделано в Одесском порту, и предполагает, что причиной смерти млекопитающего стало именно “цветение” воды. В комментариях пользователи не только негодуют, но и высказывают свои версии гибели дельфина – загрязнение воды, удар о лопасти судна, естественная смерть и т.п.

Напомним, что цветение воды в Одесском заливе вызвало рост цианобактерий и зеленых микроводорослей. Экологи утверждают, что на это повлияла одновременно очень теплая вода и снижение ее солености. Сильные дожди «смыли» в море большое количество сточных и дренажных пресных вод, а северные ветры нагнали к берегам Одессы пресную воду из Днепро-Бугского лимана.

Ранее “Одесская жизнь” писала, что только на украинском побережье находят несколько десятков погибших дельфинов в год. По словам биологов, причины смерти черноморских дельфинов разные — одни запутываются в сетях или попадают под винты судов, другие сами выбрасываются на берег. Причиной последнего, по разным гипотезам, может быть токсическое отравление, инфекционные заболевания, или даже психические отклонения, которые приводят к самоубийствам.

Фото: пресс-служба Одесского порта