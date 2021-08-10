Третья попытка: в центре Одессы снова покушались на баннер с флагом и гербом Украины – что ждало вандала? (видео)

Сегодня утром неизвестный предпринял очередную попытку сорвать баннер с изображением флага города Одессы и Украины на углу Преображенской и Дерибасовской, где обустроен импровизированный мемориал в честь первых жертв столкновений 2 мая 2014 года. В итоге вандала отправил в нокаут случайный прохожий в форме.

Об этом рассказал активист Демьян Ганул.

По словам Ганула, на это знаковое для украинской Одессы место «неоднократно совершают попытки нападения различные некрофилы-сепаратисты». Но на этот раз все закончилось благополучно.

«В момент срыва баннера мимо проходил человек в форме, который не остался равнодушным. Остановил правонарушение, а правонарушителя уложил спать прямо там»,

– сообщил в Facebook активист.

Отметим, что это уже третья попытка повредить баннер на месте гибели десятника «Правого сектора» Игоря Иванова и участника Евромайдана Андрея Бирюкова. В первый раз его прожгли факелом.

А в ночь на 30 июля обновленный баннер разорвали. Тогда за поимку вандала активисты пообещали 10 тысяч гривен и, как сообщал Ганул, благодаря неравнодушным гражданам «негодяя» удалось «вычислить». Однако наказали ли вандала и каким образом, активист не сообщал.

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Фото с Facebook-страницы Демьяна Ганула