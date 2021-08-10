Новости Одессы и Одесской области

Третья попытка: в центре Одессы снова покушались на баннер с флагом и гербом Украины – что ждало вандала? (видео)

Третья попытка: в центре Одессы снова покушались на баннер с флагом и гербом Украины – что ждало вандала? (видео)

Сегодня утром неизвестный предпринял очередную попытку сорвать баннер с изображением флага города Одессы и Украины на углу Преображенской и Дерибасовской, где обустроен импровизированный мемориал в честь первых жертв столкновений 2 мая 2014 года. В итоге вандала отправил в нокаут случайный прохожий в форме.

Об этом рассказал активист Демьян Ганул.

По словам Ганула, на это знаковое для украинской Одессы место «неоднократно совершают попытки нападения различные некрофилы-сепаратисты». Но на этот раз все закончилось благополучно.

«В момент срыва баннера мимо проходил человек в форме, который не остался равнодушным. Остановил правонарушение, а правонарушителя уложил спать прямо там»,

– сообщил в Facebook активист.

Отметим, что это уже третья попытка повредить баннер на месте гибели десятника «Правого сектора» Игоря Иванова и участника Евромайдана Андрея Бирюкова. В первый раз его прожгли факелом.

А в ночь на 30 июля обновленный баннер разорвали. Тогда за поимку вандала активисты пообещали 10 тысяч гривен и, как сообщал Ганул, благодаря неравнодушным гражданам «негодяя» удалось «вычислить». Однако наказали ли вандала и каким образом, активист не сообщал.

Читайте также: Водитель маршрутки Одесса – Черноморск нахамил АТОшнику – как наказали обидчика?

Фото с Facebook-страницы Демьяна Ганула

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Работа
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить