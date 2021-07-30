В центре Одессы порвали баннер «Правого сектора» – за поимку вандалов обещают награду

Сегодня ночью в Одессе неизвестные в очередной раз повредили баннер «Правого сектора» с гербом Украины, установленный на углу улиц Преображенской и Дерибасовской в память о двух жертвах трагических событий 2 мая 2014 года.

Об этом сообщил активист Демьян Ганул.

Ганул напомнил, что недавно вандалы уже покушались на этот баннер, но местные патриоты его восстановили.

«Сегодня ночью сепары испортили баннер на углу Преображенской/Дерибасовской. Баннер с государственным гербом Украины, который мы недавно обновили. Это прямое надругательство над государственными символами – преступление, предусмотренное 338 статьей УК Украины», – написал в Facebook активист.

Ганул обвинил в бездействии полицию и мэра, который упорно игнорирует предложение установить на этом месте пост муниципальной стражи.

Также активист обещает «гарантированную награду» – 10 тысяч гривен – за любую достоверную информацию о вандалах-сепаратистах.

Одеса ватна столиця? Думаю – так! Сьогодні вночі сепари зіпсували банер на розі Преображенської/Дерибасівської. Банер з… Опубликовано Дем’яном Ганулом Четверг, 29 июля 2021 г.

Напомним, в июне этого года вандалы прожгли факелом часть мемориала на углу Преображенской/Дерибасовской.

Импровизированный мемориал активисты установили в память о евромайдановцах, трагически погибших 2 мая 2014 года. В тот день на этом месте от пуль пророссийских сепаратистов погибли десятник одесского «Правого сектора» Игорь Иванов и участник Евромайдана Андрей Бирюков.

Фото: Facebook –страница Демьяна Ганула