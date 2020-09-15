Требовал взятку у сослуживца: в Одесской области будут судить офицера-пограничника

Следствие направило в суд обвинительный акт в отношении одного из офицеров Белгород-Днестровского погранотряда в Одесской области.

Как сообщили в Госбюро расследований, подсудимый вымогал взятку у сослуживца за выполнение его законного права пересчета и индексации зарплаты за 2015-2018 годы.

Офицер сначала требовал 15 тысяч гривен, а затем снизил взятку до 10 тысяч. Он должен был, якобы, передать еще кому-то.

В результате, когда обвиняемый получил деньги на свою банковскую карту, он распорядился ими по своему усмотрению.

Ранее одесские таможенники попались на взятках за ввоз “евроблях”.