Одесские таможенники попались на взятках за ввоз “евроблях”

В пресс-центре СБУ сообщили, что начальник одного из таможенных постов Одесской таможни систематически требовал и получал деньги от коммерсантов, которые ввозили в Украину автомобили с иностранной регистрацией. За вознаграждение он гарантировал не создавать искусственные препятствия при таможенном оформлении авто и не затягивать таможенные операции. К такой «схеме» своих коллег и представителя брокерской фирмы.

Стоимость беспрепятственного таможенного оформления в режиме «импорт» за одну машину составляла от 100 до 400 долларов США в зависимости от марки автомобиля.Оперативники спецслужбы задокументировали несколько фактов получения злоумышленниками взяток. Сейчас устанавливается общее количество авто, растаможенных злоумышленниками по коррупционной схеме.

Правоохранители задержали начальника таможенного поста, начальника отдела таможенного поста и директора брокерской фирмы после получения очередной взятки.

Ранее сообщалось, что в Одесскую таможню назначили нового начальника.