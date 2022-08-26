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Транспорт и архитектура: какие изменения ждут Одессу в военный год (видео)

Транспорт и архитектура: какие изменения ждут Одессу в военный год (видео)

На 2022 год в Одессе было много планов по развитию инфраструктуры. Большая их часть отложена из-за войны. Но кое-что в городе все же реализуют.

Об этом рассказал исполняющий обязанности заместителя мэра Одессы Олег Брындак.

По его словам, 2022 год должен был стать годом реализации масштабных инфраструктурных проектов в Одессе. Но этому помешала война.

Так, планировалось реализовать следующие масштабные проекты:

  • реставрацию памятников архитектуры;
  • создание урбан-парка;
  • продолжение модернизации инфекционной больницы;
  • реконструкция Ивановского путепровода и др.;

Война внесла коррективы и большинство планов пришлось перенести на послевоенное время. Но, несмотря на сложности, что-то в этом году все же реализуют.

Речь идет о реставрации архитектурных памятников и трамвайной магистрали Север-Юг, которая должна связать беспересадочным маршрутом северный и южный спальный районы Одессы через центр города.

По-прежнему важным остается вопрос сохранения архитектуры, который приобрел новое дыхание. Мы сейчас интенсивно работаем, чтобы войти в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Война даже немного ускорила этот процесс. Надеемся, что в ближайшее время этот вопрос будет рассмотрен, и мы пройдем этот путь по особой процедуре. Актуальными остались и транспортные вопросы, поскольку большинство одесситов осталось в городе. Мы планируем запустить в этом году трассу непрерывного движения трамвая «Север-Юг»,

— сказал Олег Брындак.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, сколько денег потеряла Одесса из-за российской агрессии.

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Фото: «Пассажирский транспорт»

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Редакция ПРОФИЛЬ

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