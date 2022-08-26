Сколько денег потеряла Одесса из-за российской агрессии? (видео)

Из-за полномасштабного вторжения россии в Украину бюджет Одессы недополучит миллиард гривен.
Об этом заявил накануне городской голова Геннадий Труханов в интервью итальянской газете Corriere della Sera, сообщает YouTube-канал мэрии города «Думская, 1».
По словам мэра, по первоначальным прогнозам на начало войны, бюджет Одессы должен был «похудеть» почти на 2 миллиарда – примерно на 1,8 миллиардов гривен.
«Слава богу, это был самый пессимистический прогноз. Сегодня мы видим недополучение в бюджет примерно 1 миллиарда гривен»,
– сказал Труханов.
По его словам, это свидетельствует о том, что «экономика города тяжело, но работает».
Напомним, в декабре 2021 года депутаты приняли бюджет Одессы на 2022 год с доходной частью на уровне 12,8 миллиардов гривен. Также сообщалось, что в этом году одесский бюджет будет профицитным – доходы превысят расходы. При этом новых займов не планировалось.