Сколько денег потеряла Одесса из-за российской агрессии? (видео)

Об этом заявил накануне городской голова Геннадий Труханов в интервью итальянской газете Corriere della Sera, сообщает YouTube-канал мэрии города «Думская, 1».

По словам мэра, по первоначальным прогнозам на начало войны, бюджет Одессы должен был «похудеть» почти на 2 миллиарда – примерно на 1,8 миллиардов гривен.

«Слава богу, это был самый пессимистический прогноз. Сегодня мы видим недополучение в бюджет примерно 1 миллиарда гривен»,

– сказал Труханов.

По его словам, это свидетельствует о том, что «экономика города тяжело, но работает».

Напомним, в декабре 2021 года депутаты приняли бюджет Одессы на 2022 год с доходной частью на уровне 12,8 миллиардов гривен. Также сообщалось, что в этом году одесский бюджет будет профицитным – доходы превысят расходы. При этом новых займов не планировалось.