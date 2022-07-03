Одесса может войти в список наследия ЮНЕСКО уже в это году

Одессу могут внести в список всемирного наследия ЮНЕСКО еще в этом году, считает посол Украины во Франции, постоянный представитель при ЮНЕСКО Вадим Омельченко.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

В эфире национального телемарафона новостей он рассказал, Одесса сейчас один их первых городов на очереди для внесения в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Сейчас очень быстрыми темпами прорабатывается досье. Я думаю, что еще в этом году Одесса будет под защитой ЮНЕСКО,

– заявил Омельченко.

Представитель Украины при ЮНЕСКО также побъяснил, чем обоснованы такие ожидания.

Нас поддерживает группа друзей Украины в ЮНЕСКО. Это была инициатива итальянской делегации. Очень быстро Министерство культуры в стране подало заявку. И мы прорабатываем досье по ускоренной процедуре,

– добавил он.

В апреле министр культуры Италии Дарио Франческини предложил внести Одессу в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Как сообщало Министерство культуры Украины, по меньшей мере, Италия и Германия заявили о поддержке инициативы внесения исторического ареала Одессы в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Город Одесса стал одним из объектов российской агрессии. Россия не раз атаковала город ракетами. Силы ПВО большинство этих атак отразили.

Фото: «Радио Свобода»