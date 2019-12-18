Трамвайный парк Одессы до конца января пополнится новыми Odissey и Odissey Max

Новые единицы уникальных вагонов скоро появятся на трамвайных линиях Одессы. До конца этого года в мастерской «Одесгорэлектротранса» соберут трамвай «Odissey», а через месяц после Нового года будет собран ещё один «Odissey Max».

Об этом рассказал исполняющий обязанности директора департамента Городского хозяйства Одесского городского совета Дмитрий Жеман в видеокомментарии на YouTube канале мэрии.

По его словам, «Odissey» и вагоны, недавно собранные в мастерских КП «Одесгороэлектротранс», энергоэффективны – повышают экономию средств за перевозку. Для пиковых нагрузок был собран трехсекционный трамвай «Odissey Max».

Единственным недостатком «Odissey Max» Дмитрий Жеман считает низкую скорость трамвая. Вместе с этим, такую скорость необходимо соблюдать управляющему транспортом для безопасности перевозки пассажиров. Поэтому для него создано специальное расписание в час-пик.

Вскоре на трамвайных рельсах Одессы начнут курсировать новые вагоны таких типов. По словам Дмитрия Жемана, до 2019 года КП планирует собрать ещё один «Odissey», а «Odissey Max» соберут к концу января 2020 года.

Фото: Odessa-onine

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