Самый длинный в Украине: в Одессе проходят тестовые испытания нового трехсекционного трамвая

Длина гиганта — 30,8 метра. В новом трамвае 62 посадочных места, а общая пассажировместимость составляет 280 человек. Это должно помочь разгрузить дороги Одессы и облегчить передвижение по городу.

Всего в Одессе уже пять вагонов «семейства Одиссеев», а всего за последние три года в вагоноремонтных мастерских собрали 21 трамвай. До конца года планируют собрать еще два односекционных и один трехсекционный трамвай.

До конца октября 2019 года «Одиссей Макс» должен начать работу на 26-м трамвайном маршруте — от Старосенной площади до 11-й ст. Люстдорфской дороги. Сейчас, в ночное время, продолжается его тестирование.

Фото: Odessa online