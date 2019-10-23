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Новости Одессы и Одесской области

Самый длинный в Украине: в Одессе проходят тестовые испытания нового трехсекционного трамвая

Самый длинный в Украине: в Одессе проходят тестовые испытания нового трехсекционного трамвая

Трамвай из трех отдельных вагонов «Одиссей Макс» собрали работники вагоноремонтных мастерских КП «Одессгорэлектротранс» на базе знаменитого кузова Tatra T3.

Длина гиганта — 30,8 метра. В новом трамвае 62 посадочных места, а общая пассажировместимость составляет 280 человек. Это должно помочь разгрузить дороги Одессы и облегчить передвижение по городу.

Всего в Одессе уже пять вагонов «семейства Одиссеев», а всего за последние три года в вагоноремонтных мастерских собрали 21 трамвай. До конца года планируют собрать еще два односекционных и один трехсекционный трамвай.

До конца октября 2019 года «Одиссей Макс» должен начать работу на 26-м трамвайном маршруте — от Старосенной площади до 11-й ст. Люстдорфской дороги. Сейчас, в ночное время, продолжается его тестирование.

Фото: Odessa online

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