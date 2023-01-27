Трамваи и троллейбусы в Одессе сегодня остались в своих депо

27 января в Одессе не работает городской электротранспорт. Причина – дефицит электроэнергии, который возник после российского удара по объектам энергетики.

Об этом сообщили в коммунальном предприятии “Одесгорэлектротранс”.

Вчера, 26 января, российские агрессоры нанесли массированный ракетный удар по территории Украины. Одесса на стала исключением. В результате два объекта критической инфраструктуры были сильно повреждены. Из-за этого город остался без электроснабжения. И хотя повреждения восстанавливаются, ситуация с электроснабжением в Одесской области остается самой сложной в Украине.

Поэтому одесские трамваи и троллейбусы сегодня не работают. Для работы электротранспорта не хватает лимитов мощности.

Сейчас почти вся имеющаяся в электросети мощность направляется на питание объектов критической инфраструктуры.

Напомним, вчера электротранспорт в городе почти не работал. Трамваи и троллейбусы только вышли на линии, но были вынуждены вернуться в депо перед ракетным ударом.