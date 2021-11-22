Трамваи №1 и №7 можно не ждать: на поселке Котовского ДТП на рельсах (фото)

Сегодня днем, 22 ноября, в Одессе на поселке Котовского произошло ДТП с участием легкового авто и трамвая.

Авария случилась на пересечении проспекта Добровольского и улицы Академика Заболотного. Очевидцы рассказали, что девушка за рулем Skoda Octavia не пропустила трамвай, из-за чего произошло столкновение.

Пострадавших в ДТП нет. Однако, судя по всему, ждать трамваев №1 и №7 в ближайшее время не стоит: на рельсах стоят более десяти трамваев.

Напомним, аналогичное ДТП произошло вечером пятницы, 19 ноября, в районе 5-й станции Большого Фонтана, напротив Юракадемии. Тогда временно приостановили работу трамваи №17 и №18.

А утром того же дня в районе Ярмарочной площади сошла с рельсов вторая тележка трамвая №7, из-за чего указанные трамваи также не ходили.

Также 15 ноября на Черемушках возле Дома мебели водитель Mercedes, выезжая с парковки, не уступил дорогу трамваю №10, и в итоге авто буквально зажало между вагоном трамвая и деревом.

Фото УСИ