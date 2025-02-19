Об этом написало британское издание The Telegraph.

Предложенное американской стороной экономическое соглашение вызвало серьезные опасения у украинской власти из-за его потенциально обременительного характера для экономики Украины. Эксперты даже сравнили эти финансовые обязательства с историческим прецедентом — репарационными выплатами, которые были наложены на Германию после завершения Первой мировой войны.

По этому соглашению планировалось создать совместный фонд США и Украины. Этот фонд должен был управлять нашими природными богатствами — полезными ископаемыми, нефтью, газом, а также портами и другими инфраструктурными объектами.

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США хотели получать половину всех денег от добычи полезных ископаемых в Украине. Кроме того, если бы Украина давала разрешения другим странам на добычу — половина платы за эти разрешения также должна была идти США. Америка также хотела иметь первое право на покупку украинских полезных ископаемых, которые идут на экспорт.

Совместный фонд должен был сам решать, кому и на каких условиях давать разрешения на добычу ресурсов.

Президент Зеленский решил, что такое соглашение не подходит Украине. Когда 12 февраля он встретился с министром финансов США Скоттом Бессентом, то отказался подписывать это соглашение. По сообщениям CNN и Reuters, Украина уже предложила США новый вариант соглашения, который был бы более справедливым для обеих сторон.