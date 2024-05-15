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Трагедія у небі: стали відомі подробиці смерті одеського курсанта

Трагедія у небі: стали відомі подробиці смерті одеського курсанта

Держбюро розслідувань України (ДБР) розпочало досудове розслідування за фактом загибелі курсанта одеської Військової академії під час навчально-тренувальних стрибків із парашутом.

Про це повідомили сьогодні, 15 травня 2024 року, у прес-службі відомства.

За даними ДБР, трагедія сталася 14 травня 2024 року на базі одного із українських аеродромів.

Тренувальний стрибок курсант 2-го курсу факультету підготовки фахівців Військової розвідки та Сил спеціальних операцій здійснив на висоті 600 метрів. За попередньою інформацією, стабілізаційний парашут зачепився за вертоліт, пошкодився та обмотався навколо ноги курсанта, а також перешкодив відкриттю основного парашута. У результаті юнака почало обертати в повітрі, а запасний парашут не встиг повністю розкритися.

19-річний хлопець загинув одразу на місці події.

Смерть курсанта з Одеси

Слідство перевірятиме, чи відбувалася належна підготовка та інструктаж курсантів під час польотів, дотримання правил під час проведення навчально-тренувальних стрибків, експертиза встановить чи був правильно укладений парашут.

Повідомляється, що це вже був 12 стрибок юнака за період навчання.

Проводиться розслідування ч. 4 ст. 425 КК України (недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах військового стану).

Фото ілюстративне 24 канали та ДБР

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