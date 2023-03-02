Трагедия в Запорожье: рашисты ударили по жилому дому – есть погибшие и раненые (фото, видео)

В ночь на четверг, 2 марта 2023 года, рашистские агрессоры нанесли ракетный удар по Запорожью. В результате «прилета» разрушен жилой пятиэтажный дом. По состоянию на утро стало известно о трех погибших. Еще 5 человек госпитализированы.

По информации полиции Запорожской области, вражеский снаряд разрушил три этажа, уничтожив более десяти квартир. Обломками и взрывной волной повреждены и близлежащие дома.

Как сообщили в ГСЧС Украины, из-под завалов спасли 11 человек, в том числе беременную женщину. Еще 20 человек спасли из соседнего подъезда.

В настоящее время продолжаются поисково-спасательные работы.







Напомним, 14 января российские террористы нанесли ракетный удар по Днепру, в результате чего был разрушен подъезд девятиэтажного дома. Погибли 46 человек, из них 6 детей, еще 79 человек, в том числе 16 детей были травмированы.

Читайте также: Семейная пара из Одессы может оказаться среди жертв российского удара по Днепру.