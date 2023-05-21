В Одесской области застрял в болоте 4-летний ребенок – как его спасли? (видео)

В Одесской области успешно завершились поиски четырехлетнего жителя Подольского района. Пропавшего ребенка разыскивали около пяти часов как полицейские и военные, так и неравнодушные местные жители. А кинологи задействовали служебную собаку. В итоге мальчика нашли в километре от родного дома – он застрял в болоте и не мог позвать на помощь.

Как рассказали в областном управлении полиции, пропажу ребенка его родные заметили прошлым утром. Спустя час самостоятельных поисков, ничего не давших, бабушка обратилась за помощью в полицию, заметив, что у внука есть проблемы со здоровьем и он почти не разговаривает. Это значительно усложняло его поиски.

Тревогу правоохранителей также вызвало то, что дом семьи граничит с лесопосадкой, а неподалеку находятся плавни речки Ягорлык. Впоследствии оказалось, что они стали ловушкой для мальчика – там его нашел участковый полицейский и передал родным. Сейчас с ребенком все хорошо.

После тщательной проверки в полиции примут решение о привлечении матери малыша к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, что могло стать причиной несчастного случая.

Ранее в Одесской области полицейские разыскали пожилую женщину, которая несколько суток обессиленная лежала в лесополосе и чуть не умерла от обезвоживания и переохлаждения.

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