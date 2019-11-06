Трафик кокаина в Одессе: перед законом ответят три наркодельца (фото)

Прокуратура Одесской области направила в суд обвинительный акт в отношении трех фигурантов наркотрафика. Они длительное время сбывали кокаин в Одессе.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области, дельцы получали наркотики из стран Европы.

Под руководством 42-летнего жителя Одессы они организовали систематическое приобретение, поставки, перевозки, хранение и реализацию «порошка». Кокаин под продажу хранили по месту жительства одного из дельцов.

В мае этого года их разоблачили и задержали правоохранительные органы во время очередного сбыта 20 г кокаина. Он оценивается почти в 150 долларов за 1 г.

Во время обысков помещений в них изъяли арсенал оружия и боеприпасов: пистолет Браунинг-1906, ружье ИЖ, более 300 патронов различного калибра, взрыватель УЗРГМ-2, электродетонатор ЭДП, два брикета с веществом, похожим на взрывчатку, пистолет Форд 9Р.

Фото: пресс-служба прокуратуры, versiya.info