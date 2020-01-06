Торговцев елками в Одессе обяжут убирать за собой после Нового года

Согласно ему, они будут обязаны убирать территорию после того, как закончат торговать.

Об этом на его странице в Facebook сообщил директор гордепартамента хозяйства Дмитрий Жеман.

По словам Дмитрия Жемана, договор нужен, чтобы понимать еще до праздников, сколько елок может остаться, а также кому и в каком количестве их придется убирать.

Руководитель департамента отметил, что в этом году недобросовестные торговцы даже не донесли оставшиеся елки до мусорных контейнеров. Многие просто оставили деревья на тротуарах и там, где были торговые точки.

Пришлось задействовать полтысячи коммунальщиков только для того, чтобы убрать хвойный товар. А чтобы вывезти все это, понадобилось 29 машин.

Дмитрий Жеман отметил, что деревья отправили из города на переработку. Он также напомнил, что одесситы могут обменять после праздников елку на сладости. Акция продлится до 1 февраля.

Хвойные деревья можно приносить по таким адресам:

ул. Ак. Королева, 114 (во дворе);

ул. Ак. Вильямса, 65, 59;

просп. Ак. Глушко, 21/1 (за домом);

ул. Ак. Королева, 53/1 (футбольное поле во дворе);

ул. Ак. Вильямса, 46/3;

просп. Ак. Глушко, 11/1 (за магазином «Копейка»);

Люстдорфская дорога, 176 (во дворе);

просп. Ак. Глушко, 26 (в парке);

ул. Ильфа и Петрова, 10 Б (торец дома);

ул. Ильфа и Петрова, 12 (за ТП);

ул. Ак. Королева, 80А, 80 Б (зеленая зона);

ул. Ак. Вильямса, 81/3 (во дворе);

просп. Ак. Глушко, 22 (за ТП);

ул. Шишкина, 52/2А;

просп. Небесной Сотни, 4; 55;

ул. Героев Крут, 1; ул. Варненская, 5/2;

просп. Адмиральский, 9;

ул. Космонавтов, 68 (ПУ-12);

ул. Юрия и Ивана Лип, 38 (ЖКС);

ул. Генерала Петрова, 76 (ПУ-24);

ул. Ак. Филатова, 29 Б (ПУ-3);

Овидиопольская дорога, 8 (ПУ-46);

ул. Ефимова, 2 (ПУ-5); ул. Болгарская, 16;

ул. Балковская, 199; ул. Средняя, 47;

ул. Б. Хмельницкого, 64;

просп. Александровский, 4; ул. Канатная, 19/21;

ул. Большая Арнаутская, 18; просп. Александровский, 27;

ул. Кутузакия, 28; ул. Десятого апреля, 2;

ул. Нежинская, 28; ул. Княжеская, 4;

ул. Транспортная, 8А; просп. Шевченко, 11 (со стороны ул. Р. Кармена);

ул. Сегедская, 8; ул. Черняховского, 5;

ул. Тираспольская, 13 (во дворе);

ул. Посмитного, 33/Фонтанская дорога, 65;

ул. Малая Арнаутская, 25;

ул. Большая Арнаутская, 83;

ул. Атамана Чепиги, 9;

ул. Балковская, 36/5;

ул. Сергея Ядова, 22;

просп. Добровольского, 148 А (возле теплотрассы);

просп. Добровольского, 18 А (возле бойлерной);

ул. Заболотного, 36; ул. Высоцкого, 20 (возле бойлерной);

ул. Бочарова, 1 (возле бойлерной);

ул. Давида Ойстраха, 13 (возле бойлерной);

ул. Заболотного, 19; просп. Добровольского, 95;

ул. Марсельская, 9; ул. Героев обороны Одессы, 76;

ул. Крымская, 70; ул. Заболотного, 55;

ул. Капитана Кузнецова, 95;

ул. Героев обороны Одессы, 18;

Николаевская дорога, 297;

Николаевская дорога, 309;

ул. Черноморского казачества, 167;

ул. Николая Плыгуна, 3;

ул. Ширшова, 21;

ул. Краснослободская, 88.

Фото: dumskaya.net

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!