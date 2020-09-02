ТОП-10 лучших учителей Украины: кто из одесситов попал в список

Об этом сообщили организаторы конкурса – ОО «Освитория».

Олег Пуствойт родом с Донецкой области, но с 2016 года живет в Одессе и преподаёт информатику в школе №65. Его ученики более 450 раз побеждали на чемпионатах, олимпиадах и конкурсах национального и международного уровня в Украине, Беларуси, Румынии, Болгарии и Македонии. В работе Олег использует проектный подход и постоянно совершенствует свои навыки в программировании, анализе данных, веб-дизайне, растровой, векторной и 3D-графике, анимации и видеомонтаже.

Подробнее о финалисте читайте в статье “Одесской жизни” ЗДЕСЬ.

Конкурс Global Teacher Prize Ukraine проводится с 2017 года и популяризирует профессию учителя. Премией награждаются преподаватели, которые применяют инновационные образовательные практики. Также у конкурсантов должны быть профессиональные достижения. В этом году анкеты на участие подали почти 3 тыс. учителей. Награждение лучших из них назначено на 3 октября. Победитель получит 250 тыс. грн.

Напомним, вместе с Пустовойтом в ТОП-50 Global Teacher Prize Ukraine попала Виктория Хоменко, учитель химии и биологии в Одесском УВК №84.