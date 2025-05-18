Об этом сообщили в пресс-службе ВМС ВСУ.
Военные напоминают: в Черном море сохраняется активная минная опасность, и места отдыха вблизи моря могут быть опасны для жизни и здоровья жителей и гостей Одесской области.
В случае обнаружения подозрительных или взрывоопасных предметов, ни в коем случае нельзя к ним приближаться, касаться их или пытаться самостоятельно перемещать либо обезвреживать. В случае обнаружения таких предметов необходимо сразу же оповестить о находке соответствующие службы.
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