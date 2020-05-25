Тест-драйв с угоном: в Одессе задержали преступника на чужой иномарке

22-летний молодой человек подыскал иномарку, которая продается на одном из интернет-ресурсов. Договорившись с владельцем о тест-драйве, злоумышленник сел за руль, попросил потерпевшего проверить багажник, а сам тем временем нажал на газ и скрылся. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области.

18-летний владелец похищенного «BMW» сообщил об угоне в полицию. Благодаря программе видеонаблюдения «Безопасный город» полицейские установили направление, в котором уехал злоумышленник, а через несколько часов – остановили его на одной из улиц Одессы, где он живет.

Задержанному грозит наказание в виде штрафа от 1000 до 1200 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от трех до пяти лет, или лишение свободы на тот же срок.

Фото: пресс-служба Нацполиции в Одесской области

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