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Будут ли в Одессе повышать цену на тепло?

Будут ли в Одессе повышать цену на тепло?

В Одессе не будут повышать тарифы на тепло. Компенсировать разницу между тарифами для населения и рыночной ценой будут за счет средств государственного бюджета.

Об этом на сессии Одесского городского совета 28 сентября сообщила директор КП «Теплоснабжение города Одессы» Анна Позднякова.

Она рассказала, что из-за войны, согласно постановлению Кабмина, временно прекращено действие свободного рынка газа. Обязанности поставлять природное топливо по ценам, действовавшим на момент 24 февраля 2022 года, возложены на НАК «Нафтогаз Украины».

Это означает, что тарифы на тепло меняться не будут. Для этого городской совет решил перезаключить контракт с «Нефтегаз Трейдинг».

Цены на поставку и транспортировку остаются следующими:

  • для населения – 7,583 грн. за тыс. кубометров с НДС
  • для бюджетных организаций – 16,553 грн. за тыс. куб. с НДС
  • для других потребителей – 38, 489 грн. с распределением за тыс. куб. с НДС
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Редакция ПРОФИЛЬ

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