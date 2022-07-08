Отопительный сезон: чего ждать и как подготовиться

Европейцы давно привыкли экономить на коммунальных услугах: из-за дороговизны энергоресурсов и «правильного» менталитета. У нас до недавнего времени экономили только пенсионеры и малообеспеченные семьи. В новом отопительном сезоне жить скромнее придется всем. К этому нас вынуждает война. К чему готовиться и о чем стоит позаботиться уже сейчас.

Будут ли отключать электричество?

Несмотря на то что тарифы для населения обещают не поднимать, впереди ожидаются большие трудности. В результате военных действий серьезно пострадала энергетическая система Украины. Это атомные, нефтеперерабатывающие, энергогенерирующие, угледобывающие, распределительные и коммунальные объекты инфраструктуры. Война продолжается, и могут произойти новые разрушения. К тому же, часть предприятий оказались под оккупацией. Чтобы их вернуть и восстановить, потребуется время. Поэтому зимой в отдельных регионах могут возникнуть более серьезные проблемы с отоплением и электроснабжением.

В настоящее время Украина, после синхронизации своей энергосистемы с европейской сетью, имеет возможность экспортировать электроэнергию в страны ЕС. Падение объема потребления (сезонное и в результате миграции беженцев) создало профицит электроэнергии. Но к началу отопительного сезона, прогнозируют эксперты, ее будет не хватать и, скорее всего, какую-то часть нам придется импортировать, как в прошлые годы.

Импорт электроэнергии вполне может понадобиться. Особенно, если у нас будет дефицит угля и газа,

— считает директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Вместе с тем, в Министерстве развития громад и территорий уверяют, что веерные отключения не планируются.

Надо запастись газом и углем

Понимая, что основное топливо для теплоэлектростанций — это газ и уголь, правительство озаботилось накоплением запасов к зиме. К отопительному сезону надо подготовить 2 миллиона тонн угля, поэтому решено запретить экспорт твердого топлива.

Газа нам понадобится от 21 до 24 миллиардов кубометров. В связи с этим Кабинет Министров поручил «Нафтогазу» накопить в подземных хранилищах не менее 19 миллиардов кубометров газа. Остальное придется докупать. Для решения всех вопросов создан Штаб по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса к осенне-зимнему периоду в условиях военного положения. Разрабатывается и действенный план, в котором одно из первых мест отводится местной власти.

Из первых уст

Юрий Власенко, первый заместитель министра энергетики Украины:

— Я могу всех успокоить. Наш план дает возможность на 100% сказать, что граждане Украины будут обеспечены теплом, электроэнергией и газом.

Министр развития громад и территорий Алексей Чернышов подчеркнул, что местные власти уже сейчас должны проводить утепление домов и накапливать альтернативное топливо. Он также призвал местные власти сообщать о состоянии и нуждах предприятий ЖКХ. В министерстве обещают, что ни один регион не останется без внимания, в том числе — прифронтовые и пострадавшие в результате боевых действий.

Важно утеплить квартиры и дома

Если чиновники озабочены накоплением энергоресурсов и поиском альтернативных источников энергии, то у нас, потребителей, более скромные задачи.

Алексей Чернышов призывает готовиться к новому отопительному сезону «по-взрослому»: проводить мероприятия по энергосбережению и утеплению. При необходимости обращаться к местным властям за помощью в ремонте крыши, утеплении подъезда (замене окон и дверей). Нас готовят к тому, что температура в жилище должна составлять не 22-24 градуса тепла, а 18-20 градусов. В квартире может быть и прохладнее, но температура не должна опускаться ниже 16 градусов тепла.

Как мы переживем эту зиму — зависит от каждого из нас. Готовиться к холодам стоит именно сейчас,

— уточнил министр.

Посильные энергосберегающие мероприятия каждый должен провести и в своем доме. И главное здесь — теплоизоляция.

ДВЕРИ. Самое простое — заменить износившийся уплотнитель, чтобы дверь плотно прилегала к дверной коробке и не было сквозняков. Если есть возможность и необходимость — утеплите саму дверь.

Самое простое — заменить износившийся уплотнитель, чтобы дверь плотно прилегала к дверной коробке и не было сквозняков. Если есть возможность и необходимость — утеплите саму дверь. ОКНА. Заделайте монтажной пеной или силиконовым герметиком щели в окнах, если таковые есть. В условиях военного времени хорошо бы заклеить окна крест-накрест малярным скотчем или полосами ткани, смазанной мылом. При обстрелах это, возможно, сохранит стекло от разрушительной силы ударной волны и убережет домочадцев от травм. Не помешает дома и запас плотной пленки — вдруг все-таки придется закрывать разбитые окна.

Заделайте монтажной пеной или силиконовым герметиком щели в окнах, если таковые есть. В условиях военного времени хорошо бы заклеить окна крест-накрест малярным скотчем или полосами ткани, смазанной мылом. При обстрелах это, возможно, сохранит стекло от разрушительной силы ударной волны и убережет домочадцев от травм. Не помешает дома и запас плотной пленки — вдруг все-таки придется закрывать разбитые окна. РАДИАТОРЫ. Сделайте из алюминиевой фольги и листа картона простой отражатель и разместите его за батареей. Так в холодное время года поток тепла будет направлен в помещение, а не на холодные стены.

На повестке дня, как всегда, актуальна экономия коммунальных услуг. В военное время она особо важна для всей страны. Не ограничивая себя в потреблении воды, электроэнергии, газа, вспомните о тех, кто готовит на костре, собирает дождевую воду и сидит при свечах в подвалах.

Универсальные советы

Они содержатся в учебниках по выживанию в чрезвычайных ситуациях и подойдут всем: и тем, кто оказался в «горячих точках», и тем, кто находится в тылу. В каждом домохозяйстве должны быть фонарики, батарейки, спички, свечи на случай отключения электроэнергии. Жителям частного сектора стоит задуматься о запасе дров и приобретении буржуйки. Эксперты советуют не избавляться от старых теплых вещей и вроде бы ненужных одеял. Не исключено, что спать придется в одежде и рукавицах, а одеялами завешивать окна и двери.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что в Одессе, несмотря на военное положение, началась подготовка к предстоящему отопительному сезону.

Автор Ольга НОВИКОВА