Тепловики рассказали, как проходит подготовка Одессы к отопительному сезону

Тепловые сети к отопительному сезону 2022-2023 готовы почти полностью. Но одесситов сразу предупреждают, что сезон будет непростым.

Об этом сообщили в пресс-службе коммунального предприятия «Теплопостачання міста Одеси».

Информируем вас, что подготовка к отопительному периоду 2022-2023 почти завершена. Несмотря на войну, начатую в нашей Украине соседним государством, работы по подготовке основных фондов предприятия КП «ТМО» благодаря неустанному труду наших специалистов находятся на финальном этапе. Есть вера в то, что ничто не помешает окончательному завершению запланированных мероприятий.

— говорится в сообщении.

При этом на предприятии предупреждают, что этот отопительный сезон будет сложнее других как минимум из-за возможных ограничений поставок природного газа тепловикам.

Поэтому одесситов заранее просят самостоятельно уже сейчас позаботится о необходимости предпринять простые меры, позволяющих улучшить микроклимат в квартирах.

Как сохранить тепло в доме?

Почти треть всего тепла выходит из вашего дома через щели в дверях и окнах. Элементарные меры по герметизации помогут повысить температуру в квартире на 2–3 °С (заклейте окна, утеплите дверь и осуществите другие теплосберегающие мероприятия). Если батареи недостаточно нагреваются, проблемой может быть образование воздушных пробок. Чтобы решить проблему, необходимо вовремя спускать избыточный воздух с батарей. Фольгированный теплоотражающий экран, установленный между батареей и стеной позволяет уменьшить потери тепла за радиатором на 2,5%. Уход за системой отопления. Радиаторы отопления должны быть чистыми как снаружи, так и изнутри. Укрытие радиаторов декоративными плитами, панелями, даже шторами снижает теплоотдачу на 10–12%. Подоконник. Чем шире подоконник, тем меньше тепла выходит наружу через окно. Новые окна. Они имеют сверхвысокую степень теплоизоляции, особенно по сравнению с деревянными. Теплопотери через входную дверь и разбитые окна в подъездах могут составлять около 5–15% от суммарных тепловых потерь дома. Закрывайте входную дверь и застеклите окна в своих подъездах. Это поможет сохранить тепло во всех помещениях дома.

Ранее в Одесской ОВА спрогнозировали одесситам непростую зиму.

А тепловики попросили жителей города рассчитаться за прошлые долги, которых накопился почти миллиард.