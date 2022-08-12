Одесситов просят рассчитаться за отопление и пугают «непростой» зимой

О том, что предстоящая зима может оказаться очень непростой, ранее уже предупреждала Одесская областная военная администрация. Теперь «эстафету» подхватило коммунальное предприятие «Теплоснабжение города Одессы» (КП «ТГО»). Но так ли все просто в сложившейся ситуации и что думают по этому поводу одесситы?

Тепловики: «Нас ждет непростая зима»

Так, накануне на Facebook-странице КП «ТГО» было опубликовано обращение-предупреждение, в котором одесситов настоятельно призвали рассчитаться с долгами за теплоснабжение.

По данным одесских тепловиков, задолженность населения по оплате услуг теплоснабжения достигла рекордных показателей – 1 089,9 млн гривен.

«В случае недопущения рисков возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера в условиях военного положения и учитывая значительный уровень задолженности, обращаемся к одесситам не срывать платежную дисциплину и уплатить долги за потребленное отопление до наступления отопительного сезона»,

– сказано в тексте обращения.

На предприятии также напомнили, что счета поступают ежемесячно, в частности, в межотопительный период. В них отражена задолженность (если таковая имеется за прошлый период) и текущие начисления абонентской платы в соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 1 Закона Украины «О жилищно-коммунальных услугах».

«Своевременная оплата за тепло позволяет производить закупку необходимых материалов для подготовки к отопительному сезону и своевременное погашение задолженностей по заработной плате работникам предприятия»,

– добавили в КП «ТГО».

Дистанционно оплатить можно в личном кабинете на официальном сайте предприятия или через приложение банковского счета. Физически – в кассах банков и отделениях «Укрпочты».

«Нас ждет действительно непростая зима, когда ответственность каждого из нас отдельно и всех вместе станет решающей»,

– отмечают авторы обращения.

Одесситы: «Поставьте обещанные счетчики и сделайте перерасчет»

В свою очередь такое категоричное заявление возмутило многих одесситов, о чем они не преминули сообщить в комментариях.

Так, многие отметили, что обещанные еще в январе 2022 года счетчики, на которые мэрия, между прочим, выделила 40 млн гривен, до сих пор не установили, а также не был проведен перерасчет за квитанции прошлого года. Кто-то отменил, что за прошлый отопительный сезон им ни разу не прислали квитанцию, а кто-то напоминает, что «государство на время войны в связи с тем, что нет работы, запретило стягивать с населения за коммуналку деньги»: «А Одесса что, отдельное государство!?»

«А вы еще больше начисляйте, вообще люди перестанут платить»,

– заметила одна из комментаторов.

Тем не менее, представитель ТГО попытался возразить, но и одесситы за словом в карман не полезли:

Кроме того, многие горожане отмечают явное несоответствие температуры в отапливаемых квартирах и счетам в платежках:

«Так вот после победы и будем разбираться с платежами, а заодно и с властью, которая эти безумные тарифы подняла. Очень попахивает геноцидом, и молчать уже никто не будет. Так что логичней не с нас оплату требовать, а со своего начальства и чиновников. Вернут тарифы, будем платить. В Одессе лохов больше нет, и терпилы закончились»,

– резюмирует одесситка Анна Ковалева.

Ранее глава Одесской ОВА Максим Марченко предупредил жителей области, что в этом году «зима будет очень непростой». Но, по его словам, военная администрация «делает все возможное для того, чтобы минимизировать какие-либо угрозы».