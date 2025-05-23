По его словам, собаку по кличке Альбус увидела одесситка Оксана. Она сразу позвонила Игорю Белякову и сообщила о животном. Благодаря этому пес был возвращен домой.

Альбуса нашла младшая дочь Игоря — Дарья. Пес исчез еще неделю назад, в ночь на 16 мая. Тогда в результате удара беспилотника был поврежден дом семьи Беляковых.

Игорь Беляков поблагодарил Оксану за внимательность, а также всех одесситов, которые присоединились к поискам пропавшего любимца.

Читайте также: Хищники пошли в атаку, или как запрет охоты привел к ужасным последствиям для жителей Одесской области