На турнірі WTA 1000 у Маямі Україну представляли п’ять тенісисток: Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Ангеліна Калініна та Юлія Стародубцева. Найкращих результатів досягли Світоліна та Костюк, які дійшли до 1/8 фіналу. Обидві поступилися суперницям із топ-5 світового рейтингу — Ізі Швьонтек та Джесіці Пегулі.

Завдяки цьому виступу Світоліна піднялася у рейтингу WTA на чотири позиції, закріпившись на 18-му місці.

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