Погода в Одессе: будет ли дождливым воскресенье 11 августа

Завтра, в воскресенье, 11 августа 2024 года, в Одессе и Одесской области ожидается переменная облачность без существенных осадков. Днем воздух прогреется до 31-33°С.
Прогноз погоды в Одессе на 11 августа
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе завтра сохранится переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 19-21°С, днем 29-31°С.
Температура морской воды 20-21°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 11 августа
По Одесской области прогнозируют переменную облачность. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 16-21°С, днем она поднимется до 28-33°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
Ранее сообщалось, что сегодня в Одессе и области ожидается гроза, в связи с чем было объявлено штормовое предупреждение.
Фото Марии Котовой