Новости Одессы и Одесской области

Погода в Одессе: будет ли дождливым воскресенье 11 августа

Погода в Одессе: будет ли дождливым воскресенье 11 августа

Завтра, в воскресенье, 11 августа 2024 года, в Одессе и Одесской области ожидается переменная облачность без существенных осадков. Днем воздух прогреется до 31-33°С.

Прогноз погоды в Одессе на 11 августа

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе завтра сохранится переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 19-21°С, днем 29-31°С.

Температура морской воды 20-21°С.

Прогноз погоды в Одесской области на 11 августа

По Одесской области прогнозируют переменную облачность. Без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 16-21°С, днем она поднимется до 28-33°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Ранее сообщалось, что сегодня в Одессе и области ожидается гроза, в связи с чем было объявлено штормовое предупреждение.

Фото Марии Котовой

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Редакция ПРОФИЛЬ
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