Температура моря в Одессе сегодня, 16 октября: можно ли еще окунуться

Морская вода у одесского побережья продолжает остывать, но еще остается приемлемой для непродолжительных погружений. При этом температура воздуха сегодня не превысит 14-16°С.
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, сегодня, в среду, 16 октября 2024 года, температура Черного моря у берегов Одессы составит 18-19°С.
А ресурс Seatemperature сообщает, что море в Одессе сегодня прогреется до 19,2°C.
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Температура воды в курортных местах Одесской области сегодня: