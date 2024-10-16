Температура моря в Одессе сегодня, 16 октября: можно ли еще окунуться

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, сегодня, в среду, 16 октября 2024 года, температура Черного моря у берегов Одессы составит 18-19°С.

А ресурс Seatemperature сообщает, что море в Одессе сегодня прогреется до 19,2°C.

Температура воды в курортных местах Одесской области сегодня:

Фото — Анна Баратынская