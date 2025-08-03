Ключевые моменты:

Температура морской воды в Одессе и области составит +23…+24 °C — купаться будет приятно.

Погода жаркая: днём +29…+34 °C, без осадков и штормов.

Какая температура морской воды 3 августа

По прогнозу Гидрометцентра Чёрного и Азовского морей, в субботу, 3 августа, погода вдоль побережья Одесской области останется благоприятной для отдыха на море. Температура воды в Чёрном море составит +23…+24 °C, что считается комфортной для купания.

Волнение моря будет слабым, а уровни воды — в пределах нормы, без угроз.

Что касается качества воды, узнать об этом можно в нашей публикации: На пляжах Одессы и области проверили качество воды — безопасно ли там купаться.

Температура воздуха днём поднимется до +29…+34 °C, ночью ожидается +18…+23 °C. Без осадков, ветер преимущественно северо-восточный, ближе к вечеру сменится на юго-западный, 6–11 м/с.

В самой Одессе синоптики обещают переменную облачность, без осадков, температуру ночью +20…+22 °C, днём +30…+32 °C. Видимость на дорогах будет хорошей.

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