Ключевые моменты:
- На всех проверенных пляжах Одессы и области вода соответствует санитарным нормам.
- В список вошло более 25 локаций в Одессе и ещё несколько в районах области.
- Медики предупреждают: качество воды может резко ухудшиться после дождей.
Какое качество воды на пляжах Одесчины
О качестве воды на пляжах Одесской области сообщили в Одесском областном центре контроля и профилактики заболеваний.
На странице Центра в Facebook опубликован список пляжей, где официально можно купаться по результатам лабораторных исследований.
В Одессе в список вошли 25 пляжей:
- «Итака»
- Инклюзивный пляж «Безмеж»
- Буфет на Малом Фонтане
- «Гранд Петтин»
- «Куба»
- Пляж «Калетон»
- Муниципальный пляж «Чайка»
- «Сигал Бич»
- Муниципальный пляж «Курортный»
- «Паблик»
- «Андерхилл»
- «Либерти»
- «Ибица»
- «Варадеро»
- «Кораблик»
- «Киви»
- 5 участков «Соло Бич»
- Пляж «Кокос»
- «Кокос-Курортный»
- «Red Line»
- «Портофино»
- «Курортный»
- Ланжерон
- 2 зоны между траверсами №14 и №15 пляжа «Золотой берег»
- Муниципальный пляж для людей с инвалидностью (11-я ст. Большого Фонтана)
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Черноморск
- Центральный городской пляж
Измаильский район
- с. Приморское
Одесский район (пляжи официально не открыты)
- с. Сычавка Южненской ОТГ;
- с. Грибовка «Загар» и «Лагуна» Дальницкой ОТГ;
Белгород-Днестровский район (пляжи официально не открыты)
- с. Приморское (рекреационная зона «Катранка»);
- с. Лиман (рекреационная зона «Расейка»);
- с. Курортное
- с. Большая Балабановка
- с. Затока
В то же время эксперты центра предупреждают, что ситуация с качеством воды может стремительно измениться из-за ливневых дождей и других природных факторов, влияющих на количество загрязняющих веществ в воде для купания.
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