Ключевые моменты:

  • На всех проверенных пляжах Одессы и области вода соответствует санитарным нормам.
  • В список вошло более 25 локаций в Одессе и ещё несколько в районах области.
  • Медики предупреждают: качество воды может резко ухудшиться после дождей.

Какое качество воды на пляжах Одесчины

О качестве воды на пляжах Одесской области сообщили в Одесском областном центре контроля и профилактики заболеваний.

На странице Центра в Facebook опубликован список пляжей, где официально можно купаться по результатам лабораторных исследований.

В Одессе в список вошли 25 пляжей:

  • «Итака»
  • Инклюзивный пляж «Безмеж»
  • Буфет на Малом Фонтане
  • «Гранд Петтин»
  • «Куба»
  • Пляж «Калетон»
  • Муниципальный пляж «Чайка»
  • «Сигал Бич»
  • Муниципальный пляж «Курортный»
  • «Паблик»
  • «Андерхилл»
  • «Либерти»
  • «Ибица»
  • «Варадеро»
  • «Кораблик»
  • «Киви»
  • 5 участков «Соло Бич»
  • Пляж «Кокос»
  • «Кокос-Курортный»
  • «Red Line»
  • «Портофино»
  • «Курортный»
  • Ланжерон
  • 2 зоны между траверсами №14 и №15 пляжа «Золотой берег»
  • Муниципальный пляж для людей с инвалидностью (11-я ст. Большого Фонтана)

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Черноморск

  • Центральный городской пляж

Измаильский район

  • с. Приморское

Одесский район (пляжи официально не открыты)

  • с. Сычавка Южненской ОТГ;
  • с. Грибовка «Загар» и «Лагуна» Дальницкой ОТГ;

Белгород-Днестровский район (пляжи официально не открыты)

  • с. Приморское (рекреационная зона «Катранка»);
  • с. Лиман (рекреационная зона «Расейка»);
  • с. Курортное
  • с. Большая Балабановка
  • с. Затока

В то же время эксперты центра предупреждают, что ситуация с качеством воды может стремительно измениться из-за ливневых дождей и других природных факторов, влияющих на количество загрязняющих веществ в воде для купания.

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