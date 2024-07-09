Температура морской воды в Одессе сегодня, 9 июля: самая комфортная

Температура морской воды в Одессе сегодня, 9 июля: самая комфортная

Пережить изнуряющую жару, которая установилась в нашем регионе, поможет пребывание возле моря, речки, лимана. Вода в водоемах сейчас оптимально комфортная для длительного купания. «Одесская Жизнь» рассказывает, на сколько прогрелась вода сегодня, 9 июля 2024 года.

По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, морская вода сегодня прогреется до 24-25°C. При этом температура воздуха в Одессе днем достигнет  33-35°C. На 9 июля сохраняется чрезвычайная пожарная опасность V класса.

По данным специализированного ресурса Seatemperature, сегодня температура воды в Одессе составляет 24.5°C. Это самая комфортная вода для купания в любом водоеме, особенно в жаркий день.

Температура воды в курортных местах Одесской области.

 

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