Температура морской воды в Одессе сегодня, 9 июля: самая комфортная

По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, морская вода сегодня прогреется до 24-25°C. При этом температура воздуха в Одессе днем достигнет 33-35°C. На 9 июля сохраняется чрезвычайная пожарная опасность V класса.

По данным специализированного ресурса Seatemperature, сегодня температура воды в Одессе составляет 24.5°C. Это самая комфортная вода для купания в любом водоеме, особенно в жаркий день.

Температура воды в курортных местах Одесской области.